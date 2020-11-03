史泰登島又有兩校 確診新冠被關停

史泰登島標記為紅點的學校，被要求關閉。（教育局網站截圖）

史泰登島又有兩所學校因多名新冠肺炎 確診患者，被要求關閉；根據教育局 每日新冠肺炎病例地圖(Daily COVID Case Map)，至2日史泰登島至少已有六所學校因出現新冠確診，被要求關閉。

2日史泰登島的蘇珊瓦戈納高中(Susan Wagner High School)與公立48小學因有超過兩名新冠確診者，被要求暫時關閉。

48小學在其網站上發表聲明，表示「儘管紐約市 在抵抗病毒方面做得很出色，整個城市的感染率很低，但是新冠肺炎病毒仍在我們的城市、我們的州、甚至這個國家非常活躍；這個學期將會出現一些新冠肺炎確診案例，我們都知道這一點，也在盡可能與這種病毒抗爭。」

現在該兩所學校必須關閉24小時，等待紐約市衛生局與教育局進行調查後給予後續通知，在此期間所有學生都被轉為線上教學。

與此同時，教育局正在對全市所有學校的學生和教師進行隨機測試，以此幫助預防新冠肺炎疫情的再次爆發；並且為了使家長們放心，市長白思豪過去曾經多次強調紐約市校園內超低感染率。

根據教育局每日新冠肺炎病例地圖，截止2日，史泰登島上至少有六所學校出現確診患者，屬於被要求關閉的校園，除上述兩所已被要求關閉的學校外，還有公立68小學、第4小學、58小學、24中學。