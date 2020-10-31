紅區橙區學校 最快周一重開

紐約州內紅色聚集區(Cluster zone)、及橙色警戒區(Warning zone)內學校，最快下周一(11月2日)可重開，圖為布碌崙一所小學。(美聯社)

州長葛謨 (Andrew Cuomo)30日宣布，已經關閉四周的州內紅色聚集區(Cluster zone)、及橙色警戒區(Warning zone)內學校，最快可以在周一重開。

州府指出，紅區和橙區內打算重開的學校，要保證學生和教職員工過去七天新冠檢測 結果為陰性，重開後每周對25%的校園內學生和教職員等所有人員進行檢測，保證所有人員每月接受至少一次檢測，一旦一周內出現九例或以上陽性，學校會被要求再次關閉；紐約市 內重開的學校如果每周進行300例檢測，陽性率超過2%，也會被關閉，紐約市外的學校標準為周檢測陽性率需低於3%，州府將為這些學校分發免費快速檢測試劑。

葛謨於10月初要求州內紅區和橙區內124所學校關閉，直到疫情數字降至黃色預防區(Precautionary zone)標準才能重開；過去兩周皇后區、布碌崙(布魯克林)、洛克蘭郡(Rockland)和橘郡(Orange)內的紅區和橙區有部分地區已經變為黃區，但布魯克林和橙郡仍有部分地區處於紅區和橙區，學校無法重開。

葛謨30日表示，這些地區內的學校都希望能夠盡快重開，他也了解有些學校雖然位於熱點地區，但校內從未出現過確診病例，因此州府與各校積極溝通後頒布新規，以保證有需要的學生回歸校園。

葛謨30日與白宮新冠病毒特別工作小組電話討論新冠疫苗分發問題，他認為該小組的公私部門合作計畫有嚴重缺陷，雖然聽上去沒問題，但實際上主要的分發權掌握在私營藥房手中，這樣一來要保證全國民眾接種疫苗需要一年的時間，而美國人民是等不起這一年時間的。

州府數據顯示，29日全州陽性率為1.53%，熱點地區陽性率為2.75%，紐約過去七天平均陽性率為1.4%，為全國第三低。

葛謨還提醒民眾萬聖節周末要安全出行，州警和地方執法機構都會加大執法力度，嚴查酒駕；國家交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)數據顯示，2014年至2018年全國有145人在萬聖節當晚因危險駕駛而身亡。