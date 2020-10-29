2020國家藍帶學校 貝賽公立46小學再上榜

華人學生較多的貝賽公立46小學再次被評為「國家藍帶學校」。(取自谷歌地圖)

聯邦教育部 日前宣布全國367所學校被評為「2020國家藍帶學校」(National Blue Ribbon Schools for 2020)，其中紐約州有18所，華人學生較多的皇后區貝賽(Bayside)公立46小學再次榮獲殊榮。

「國家藍帶學校」獎專注於表彰整體成績突出，或在縮小不同學生成績差距方面取得顯著進步的公立和私立中、小學，肯定教育工作者、家庭和社區在創建安全、受歡迎的學校中所付出的辛勤工作，是每所學校努力的目標。

每年最多可提名420所學校，由教育部向各州、哥倫比亞特區、波多黎各(Puerto Rico)、美屬維京群島(Virgin Islands)等地區的教育領導徵集提名，私立學校由美國私立教育委員會(CAPE)。

今年是國家藍帶學校獎評選的第38年，共有317所公立學校和50所私立學校獲獎，紐約市 有七所，包括皇后區公立46小學(Alley Pond Elementary School)、公立94小學；布碌崙(布魯克林)公立101小學 (Verrazzano Elementary School)、公立134小學、威廉斯堡建築設計高中(Williamsburg High School for Architecture and Design)；史泰登島公立23小學(Richmondtown School)；布朗士 的南布朗士特許學校(South Bronx Classical Charter School)。

長島三所高中上榜，包括納蘇郡的平原貝思佩奇約翰甘迺迪高中(Plainview-Old Bethpage John F. Kennedy HS)，旺托高中(Wantagh HS)以及蘇福克郡的西艾斯利普(West Islip)高中。

教育部往年都會邀請獲獎學校代表前往華府領獎，今年由於新冠疫情，頒獎典禮訂於11月12日和13日在線上舉行。