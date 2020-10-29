網課打折扣 6成家長憂孩子學業落後

教育機構最新調查，63%的有色人種家長，認為遠端教學效果不佳，但仍不考慮將孩子送回校園。(記者曹健╱攝影)

市教育局 (DOE)本周宣布，學生家長僅在今年11月有一次機會，為孩子未來一學年選擇混合教學或是遠端教學；根據紐約公平教育倡導組織「Education Trust-New York」的最新調查，63%的有色人種家長認為遠端教學的學習成果打折扣，不過仍有40%的家長憂心學校防疫措施不全面，仍不考慮選擇混合教學將孩子送回校園。

根據教育局公布數據，目前共有超過28萬名公校 學生選擇混合教學模式，僅占112萬公校學生總數的四分之一；日前市教育局宣布，將在11月2日至15日期間，開放家長僅一次機會，選擇下學年孩子採混合教學或是遠端教學；此前市府和教育局承諾，將在學年間的每個季度，提供家長選擇機會。

Education Trust-New York針對全市352名家長進行調查，其中40%為白人、35%為西語裔、13%非洲裔、12%亞裔，結果發現僅有37%的有色人種家長對遠端教學有信心，其餘則擔心網課教學方式會影響學習成效，缺乏可負擔且穩定的網路、雙語及多語言家長無法在課後提供孩子輔導等，會造成更嚴重的學習落後。

調查中發現，在低收入 家庭中，有50%的家長選擇讓孩子進行遠端教學，高收入家庭中則僅有28%的家長選擇遠端，40%的少數族裔家長則對公校的防疫措施沒有信心；另外，有60%的家長擔心孩子課業落後，其中以高中生家長最擔心，有64%的家長擔心孩子的學習成效無法申請到好大學。

該組織執行總監Ian Rosenblum表示，有色人種和低收入背景的學生從今年秋天開始仰賴遠端教學，教育體系是否能提供公平教育至關重要。

市教育局僅提供一次機會讓家長選擇教學方式，教師聯合工會(UFT)對此表示反對；工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)認為這違反了紐約市與州府此前的承諾，更讓家長對政府失去信心。