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州大學生返家過感恩節 先檢測新冠

記者金春香／紐約報導
馬拉特拉斯表示，SUNY要求所有預計離開學校回家過感恩節的學生提前接受新冠病毒檢測。（取自馬拉特拉斯推特）
馬拉特拉斯表示，SUNY要求所有預計離開學校回家過感恩節的學生提前接受新冠病毒檢測。（取自馬拉特拉斯推特）

紐約州立大學(SUNY)系統主管馬拉特拉斯(Jim Malatras)27日表示，SUNY要求所有預計離開學校回家過感恩節的學生提前接受新冠病毒檢測，只有獲得陰性結果才能順利離校，以保證回家的學生不會造成任何潛在的社區傳播。

馬拉特拉斯表示，SUNY系統內的64所大學必須在11月5日前出台檢測計畫，確保14萬名正在校園內上課，以及在SUNY工作或使用SUNY健身房、圖書館和食堂的學生，在感恩節假期前十天內全部接受病毒檢測，如果結果呈陽性，需要隔離14天才能離開校園。

SUNY大部分校區將在感恩節後改為全部線上授課，因此要求學生離校前接受檢測，以保證他們不會回家造成社區傳播，SUNY也建議教職員工接受檢測。

此前由於SUNY沒有要求學生在8月返校前提前接受檢測，導致一些校區出現群聚感染，其中擁有約6000名學生的安利安他紐約州立大學(SUNY Oneonta)出現了超過720例確診，已經於9月提前結束面對面課堂教學，全部改為線上教學，此群聚感染事件也導致該校校長辭職。

Geneseo紐約州大則要求所有學生在返校前提交陰性檢測結果，秋季學期該校6000名學生中僅48人確診。

檢測 紐約州 健身

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