疫情復發做好準備 「公校可一直開下去」

市教育局27日晚舉辦校園防疫電話座談會，邀請市長辦公室公共衛生高級顧問法瑪回答家長問題。（教育局提供）

市教育局 27日晚舉辦校園防疫電話座談會，市長辦公室公共衛生高級顧問法瑪(Jay Varma)指出，雖然紐約市26日新冠病毒檢測 陽性率為2.48%，比前幾個月有所上升，但法瑪表示，全市新冠住院數及陽性率增加是在預估之中，市府已經做好疫情 復發準備，他並相信只要學校遵守防疫準則，紐約公校完全可以一直開下去。

對於皇后區和布碌崙(布魯克林)的疫情黃區內學校，法瑪建議學生家長都簽署教育局的病毒檢測授權表格，以保證黃區內學校的學生每周接受檢測，其他在非紅、橙、黃區內學校就讀的學生，家長也應簽署授權表格，保證學生參加每月隨機進行的病毒檢測。

對於選擇全部網路學習的學生，由於大多數家庭也仍會不定時外出，因此法瑪建議家長和學生每月進行檢測。

法瑪也指出，疫情期間家長要對孩子的身體健康更為留意，如果孩子出現渾身無力、不願學習或運動等狀況，就算沒有發燒，也最好帶他們進行病毒檢測，因為青少年更容易成為無症狀患者。

有家長詢問孩童外出運動或散步時是否需要配戴口罩，法瑪對此表示，雖然病毒在戶外傳播率較低，但由於無法確保戶外活動過程中完全不會與他人接觸，且任何人都可能是無症狀傳播者，因此為保險起見，最好讓孩童全程戴口罩。

一些家長擔心學校對教室設備清潔力度和頻率不夠，學生用手觸碰桌面等地方可能會感染病毒，但法瑪表示，根據全球數據，人們因接觸物件表面而感染的數字相對較少，最主要的傳播方式仍是通過呼吸系統，因此學生戴口罩更為重要。

教育局副總監Adrienne Austin則呼籲家長在疫情期間更加關注孩童的心理健康，積極與學校溝通，了解孩子在課堂的表現，一旦出現任何心理健康問題，應及時與教師溝通，善用教育局資源，與孩子對話。