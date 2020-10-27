再爆2人染疫 史島高中被關

新多普高中(New Dorp High School)近日再有兩人確診新冠。(圖片取自學校網站)

紐約市部分因疫情反彈熱點地區經過兩周以來嚴厲防疫管制，於26日可重開公校 ，但史泰登島 的新多普高中(New Dorp High School)因再有超過兩人確診新冠，被要求關閉。

史泰登島區長奧多(James Oddo)表示，新多普高中24日報告了兩宗新冠肺炎確診病例，被要求立刻關閉，是否能在27日重新開放，需要等26日市府晚間通知。

根據教育局 每日新冠肺炎病例地圖(Daily COVID Case Map)，除新多普高中外，史泰登島杜蘭特大道(Durant Ave)750號的Myra S. Barnes中学也被要求關閉，瑪莎大道(Marsh Ave)77號的P.S. 58小學自10月20日以來一直被關閉，直到11月2日才能重開。

根據市教育局數據，史泰登島上公校自秋天全市公校重開以來，一共有100多例確診患者報告，市教育局發言人巴博特(Miranda Barbot)表示，檢測可保護當地民眾安全，減少傳播，並使恢復面對面教學成為可能。

儘管史泰登島部分學校被要求關閉，但是白思豪指出，新冠肺炎確診病例在學校中仍很低，並且越來越多的證據證明學校是安全的，紐約市從開學以來隨機檢測獲得的基本信息顯示，公校新冠陽性率僅為0.15%。