返校生不到1/4 白思豪籲家長重選實體課

數據顯示，紐約市僅有28萬餘名公校學生選擇回校上實體課，僅占學生總數的不到25%。(市長辦公室提供)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)26日呼籲目前選擇遠程教學的家長，讓孩子在11月初將開始的新一輪混合教學選擇中，選擇回校上課，讓他們享受更高品質的教學。他指出，目前紐約市僅有28萬餘名公校 學生選擇回校上實體課，占學生總數不到25%，出勤率也比爆發疫情 前下降；他說目前對公校的新冠病毒隨機檢測結果顯示，公校並未出現疫情，因此家長可放心選擇讓子女回校上課。

根據教育局 公布的數據，目前共有28萬餘名公校學生選擇混合教學模式，僅占112萬公校學生總量的不到四分之一；公校學生每日的出勤率為85.3%，其中實體課出勤率82.9%，遠程授課出勤率85.5%；相比之下，疫情爆發前的出勤率為91%左右。

白思豪表示，目前公校師生新冠病毒隨機檢測的陽性率僅為0.15%，越來越多的證據表明公校是安全的；此外，家長可在市府公布的網站上查詢各學校的檢測結果，網址：schools.nyc.gov/covidresults。

白思豪表示，所有已選擇完全遠程教學的公校家長和學生，在11月2日至15日間，可在教育局網站申請回到混合教學，網址：schools.nyc.gov/returntoschool2020；他表示，目前的數據可證明公校是安全的，未發生疫情，呼籲更多家長送孩子回到學校。

教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)表示，實體教學的質量顯然更高，教育局未來將繼續優化服務，爭取將出勤率提升至疫情之前的水平；同時，教育局還公布新規，學生未出勤不會影響分數。

此外，白思豪還宣布，市府計畫為遊民所安裝無線網路，確保居住在遊民所中的學生能夠接受遠程授課；他表示，市府已將該指示傳達至法務局和社會服務局，為遊民所安裝無線網不光是為了保證學生上課，也是為了所有遊民；不過，鑒於一些遊民所處於無信號的區域，估計仍有一些學生無法獲取無線網路。