市議員下周提案 要求市府為公校生提供筆電

新法案要求市府為所有公校生提供筆記本電腦。(讀者提供)

紐約市議員卡洛斯(Ben Kallos)及劉易斯(Farah Lewis)計畫在29日提出一項新法案，要求市府為所有公校學生提供遠程教學所需的筆記本電腦，以解決不同社區和族裔之間學生無法獲取平等教育資源的問題。

一位教育局 官員在近日市議會公聽上表示，7萬7000名學生仍然缺乏遠程學習所需的聯網電腦，這一證詞促使民選官員們擬定了這一法案。

卡洛斯表示，作為公立學校教育的一部分，每個學生都應該擁有一台學習所需的電腦以及互聯網。

他表示，在疫情 之前，家庭作業差距就很嚴重，而對於那些沒有互聯網或家裡沒有設備的低收入 少數族裔學生來說，如今情況變得更糟了。

雖然教育局最近訂購了10萬台iPad，且已經在疫情期間分發了30萬台，但該法案強調的是帶有鍵盤的筆記本電腦，這對於年齡較大的學生尤其需要；卡洛斯指出，學生要想打出一篇1000字的文章，逐字逐句地搜索、再敲出每一個字母，需要筆記本電腦。

該法案還將要求教育局提交一份年度報告，說明分發設備的數量和成本，以及接收這些設備的學生住房狀況，因為即使有了設備，許多住在收容所的學生也無法使用網絡。