我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾857萬 加州破90萬

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

市議員下周提案 要求市府為公校生提供筆電

記者張晨／紐約報導
新法案要求市府為所有公校生提供筆記本電腦。(讀者提供)
新法案要求市府為所有公校生提供筆記本電腦。(讀者提供)

紐約市議員卡洛斯(Ben Kallos)及劉易斯(Farah Lewis)計畫在29日提出一項新法案，要求市府為所有公校學生提供遠程教學所需的筆記本電腦，以解決不同社區和族裔之間學生無法獲取平等教育資源的問題。

一位教育局官員在近日市議會公聽上表示，7萬7000名學生仍然缺乏遠程學習所需的聯網電腦，這一證詞促使民選官員們擬定了這一法案。

卡洛斯表示，作為公立學校教育的一部分，每個學生都應該擁有一台學習所需的電腦以及互聯網。

他表示，在疫情之前，家庭作業差距就很嚴重，而對於那些沒有互聯網或家裡沒有設備的低收入少數族裔學生來說，如今情況變得更糟了。

雖然教育局最近訂購了10萬台iPad，且已經在疫情期間分發了30萬台，但該法案強調的是帶有鍵盤的筆記本電腦，這對於年齡較大的學生尤其需要；卡洛斯指出，學生要想打出一篇1000字的文章，逐字逐句地搜索、再敲出每一個字母，需要筆記本電腦。

該法案還將要求教育局提交一份年度報告，說明分發設備的數量和成本，以及接收這些設備的學生住房狀況，因為即使有了設備，許多住在收容所的學生也無法使用網絡。

教育局 疫情 低收入

上一則

這次大選影響全世界 紐約民代籲積極提前投票

下一則

路上吵架 七旬華翁遭中東裔男舉起狠摔

延伸閱讀

捍衛SHSAT市府前示威 反對者鬧場

捍衛SHSAT市府前示威 反對者鬧場
華府公布「安全返校」細節 更新過濾通風系統、設快檢站…

華府公布「安全返校」細節 更新過濾通風系統、設快檢站…
為華埠挹活水 佩斯金籲支持A提案

為華埠挹活水 佩斯金籲支持A提案
求同存異、聆聽民意 陸昀選馬州哈維郡教委

求同存異、聆聽民意 陸昀選馬州哈維郡教委
蒙郡、喬郡 尋求安全返校及防疫經驗

蒙郡、喬郡 尋求安全返校及防疫經驗
費郡公校分批返校11.16啟動 教師需求仍在商討

費郡公校分批返校11.16啟動 教師需求仍在商討

熱門新聞

波普。（68分局提供）

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

2020-10-18 15:27
亞裔老夫妻和孫子在C線地鐵站內勸阻吸大麻者，遭對方毆打。（圖片取自維基百科）

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

2020-10-19 20:11
白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」。(推特視頻截圖)

影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」

2020-10-23 15:11
紐約州長葛謨。(美聯社)

葛謨：紐約州民將分階段接種新冠疫苗 一線醫護優先

2020-10-18 13:08
隨著總統大選日接近，有些紐約客已打算逃離城市。(記者張晨／攝影)

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

2020-10-19 15:52
圖為3月紐約威廉斯堡一處新冠病毒檢測站。(美聯社)

紐約猶太裔大拉比孫子婚禮預計萬人參加 政府喊停

2020-10-18 15:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材
英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物