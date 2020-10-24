捍衛SHSAT市府前示威 反對者鬧場

保SHSAT、資源班和篩選學校人士市府前示威，遭反對者嗆聲場面失控。（記者金春香／攝影）

23日逾百名學生、家長及民選官員聚集在曼哈頓市府前示威，要求教育局 盡快公布新學年評分標準、出台資優班考試和特殊高中入學考試(SHSAT )信息；同一時間數十名反對SHSAT、要求取消篩選學校的抗議者也聚集在同一地點，雙方爆發爭執，場面一度失控。

(影音來源：記者金春香)

捍衛特殊高中的示威團體要求市府和教育局保證全體學生繼續獲得高質量教學，並以此為基礎來制定相關政策，「將教育放在第一位，而非政治」，當支持SHSAT的州眾議員白彼得(Peter Abbate)講話後，反SHSAT群眾突然高舉橫幅闖入集會中心，雙方爆發爭執，場面一度失控。

在僵持中，兩邊陣營繼續進行抗議講話，州參議員郭納德(Andrew Gounardes)表示，看到這一混亂場面十分難過，這都是市長和教育總監利用政治，導致教育議題成為各族裔之間的矛盾和導火索，「政治問題會有贏有輸，但教育問題關乎每一名學生，不應該談論輸贏，而應該提高所有學校的教學水平、增加資源。」

集會示威組織單位「紐約市 加強課程和教育家長領導」(PlaceNYC)共同創辦人朱雅婷表示，市長和教育總監應該繼續提高和擴大資優班項目，讓更多學生擁有入讀優秀初高中的學術準備，保留及擴大SHSAT，並設立更多注重STEM課程的高中。

該組織另一共同創辦人劉明倫指出，今年全市學生在學習道路上遭遇的種種問題和波折，雖然一定程度是受到疫情影響，但歸根結柢，是因為教育局從未提前對可能出現的各種問題做好準備；相反，市長和教育總監經常在最後一分鐘改變政策，讓廣大家長和學生一直對公校政策蒙在鼓中，根本無法良好掌控學習節奏。

紐約同源會主席黃友興更直言，各公校學生的學習成績有巨大差別，直接說明教育局問題嚴重，反對者說SHSAT等考試是在製造問題，「但實際上，這些考試是在告訴教育局，紐約市公校存在多少問題，哪些學校需要資源重整！取消考試，只會隱藏問題，之後隨著時間發展這些問題會愈發嚴重。」

他並指出，學校重開已有一段時間，但仍有很多學校沒有分配到充分的資源，缺少護士和學生顧問，甚至缺少教師，紐約市需要真正致力於保證學生獲得優質教育而努力的政策制定者。

曾當過11年教師、教過兩年資優班的州眾議員寇頓(William Colton)表示，當時班上學生大多是非洲裔，學習能力遠超過年級標準水平，特殊高中缺乏多元化的問題不在於SHSAT，而是公校系統缺少資優班，教育資源不足，無法提供這些項目，才是真正的歧視。

該集會的反對者組成「Teens Take Charge」在現場進行抗議，要求取消篩選學校，指出在排名前30的篩選學校中，27所學校的學生都是白人和亞裔為主，且這30所學校都沒有在招生過程中將學生家庭收入情況考量在內，這樣只會進一步加劇公校種族隔離。