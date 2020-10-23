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保SHSAT、資源班和篩選學校 紐約市府前示威遭反對者嗆 場面失控

記者金春香／紐約報導
保SHSAT、資源班和篩選學校人士市府前示威，遭反對者嗆聲場面失控，圖為白彼得講話。（記者金春香／攝影）
保SHSAT、資源班和篩選學校人士市府前示威，遭反對者嗆聲場面失控，圖為白彼得講話。（記者金春香／攝影）

23日上午超過百名對市長及教育總監遲遲不公布新學年評分標準，並有意繼續推進取消特殊高中入學考試(SHSAT)、取消資優班和取消篩選學校(screened schools)產生強烈不滿的學生、家長及民選官員聚集在曼哈頓市議會前示威，要求市府和教育局以保證全體學生繼續獲得高質量教學為考量基礎，「將教育而非政治放在第一位」，盡快出台資優班考試和SHSAT信息。

影音來源：記者金春香

而與此同時數十名反對SHSAT、要求取消篩選學校的抗議者也聚集在同一地點，並在另一方民選官員支持者之一州眾議員白彼得(Peter Abbate)講話後高舉橫幅闖入集會中心，雙方隨即產生爭執，場面一度失控。

之後雙方在僵持中繼續進行抗議講話，州參議員郭納德(Andrew Gounardes)表示，看到這一混亂場面十分難過，這都是市長和教育總監利用政治導致教育議題成為各族裔之間的矛盾和導火索，「政治問題會有贏有輸，但教育問題關乎每一名學生，不應該談論輸贏，而應該提高所有學校的教學水平、增加資源。」

保SHSAT、資源班和篩選學校人士市府前示威，遭反對者嗆聲場面失控。（記者金春香...
保SHSAT、資源班和篩選學校人士市府前示威，遭反對者嗆聲場面失控。（記者金春香／攝影）
保SHSAT、資源班和篩選學校人士市府前示威，遭反對者嗆聲場面失控。（記者金春香...
保SHSAT、資源班和篩選學校人士市府前示威，遭反對者嗆聲場面失控。（記者金春香／攝影）
保SHSAT、資源班和篩選學校人士市府前示威，遭反對者嗆聲場面失控。（記者金春香...
保SHSAT、資源班和篩選學校人士市府前示威，遭反對者嗆聲場面失控。（記者金春香／攝影）
保SHSAT、資源班和篩選學校人士市府前示威，遭反對者嗆聲場面失控，黑衣女士為反...
保SHSAT、資源班和篩選學校人士市府前示威，遭反對者嗆聲場面失控，黑衣女士為反對者站在話筒前視圖阻擋抗議進行。（記者金春香／攝影）

教育總監 SHSAT 資優班

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