低收入社區300學校 SOMOS免費檢測新冠

22日宣布，將為曼哈頓上城及布朗士的300所位於有色人種社區的學校，提供符合國家標準的免費新冠檢測。(取自SOMOS臉書)

和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)22日宣布，將為曼哈頓上城及布朗士的300所位於有色人種社區的學校，提供符合國家標準的免費新冠病毒檢測 ；該聯盟表示，免費檢測將為這些低收入 社區提供符合文化、語言需求的醫生服務，特別是亞裔、拉美裔，以及非洲裔家庭及教師。

由超過2500名醫生組成，為近80萬移民提供服務的SOMOS，自疫情 在紐約爆發以來，為低收入有色人種社區及其他弱勢群體提供協助；目前該組織的兒科醫生為涵蓋曼哈頓上城和布朗士的第六區公立學校系統中80%學生，以及全市公校系統約20多萬名學生，提供健康服務。

SOMOS負責人塔拉傑(Ramon Tallaj)表示，該組織目睹了新冠疫情對有色人種社區的影響，在沒有疫苗的情況下，減緩病毒傳播最有效的方法之一，就是在最脆弱的社區展開快速、可靠且有力的檢測方案。

市教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)說，SOMOS的醫生和醫療專業人士為這項重要工作，提供了豐富的社區知識和資源，對紐約市的學童與家庭在疫情持續的情況下，給予關懷與支持。

州參議會健康委員會(Senate Health Committee)主席利瓦伊拉(Gustavo Rivera)說，擁有強大且可靠的檢測計畫，是對抗病毒和安全重開校園的關鍵步驟，SOMOS提供符合文化需求以及針對社區的服務，將對弱勢社區居民的健康帶來幫助。

州眾議會健康委員會(the Assembly Health Committee)主席高佛萊德(Richard Gottfried)則說，疫情影響所有年齡層的市民，SOMOS所提供檢測，確保有色人種社區獲得符合文化需求的檢測；他也呼籲所有紐約居民都應該接受檢測。

市議會健康委員會(Committee on Health)主席拉文(Mark Levine)說，低收入社區在疫情間受到重創，主要是缺乏檢測機會等資源不平等造成，在SOMOS與公校合作提供檢測，將能夠縮小資源不均問題，在天氣轉冷、疫情有回升跡象之際，這項工作比以往更加重要。