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家長集體訴訟 要求全面實體課

記者和釗宇／紐約報導
史泰登島多名家長21日對市府發起集體訴訟，要求市府全面恢復實體課，市議員博萊利聲援。（記者和釗宇／攝影）
史泰登島多名家長21日對市府發起集體訴訟，要求市府全面恢復實體課，市議員博萊利聲援。（記者和釗宇／攝影）

史泰登島多名家長21日在州高等法院對市府發起集體訴訟，稱市府採取的線上線下混合教育的復課模式，剝奪了憲法賦予學生的學習權利，要求市府全面恢復公校實體課，讓學生返校上課。

紐約郵報報導，提起訴訟的包括39歲的利亞(Cristal Lia)，她是三個孩子的母親，而孩子的父親是市府職員，她也在必要行業上班，無力全天在家照顧三個不同年級的孩子，也沒有錢負擔三個孩子在家的開支。

34歲的尤麗拓(Erin Ulitto)則表示，他的孩子因缺乏實體課與其他孩子交流，已經漸漸不知如何與他人相處，社交能力顯著退化，「教育局辜負了他，他應該每周五天待在學校裡，不這樣的話就無法獲得成功。」

共和黨籍市議員博萊利(Joe Borelli)加入原告陣容，聲援家長的訴訟，他表示，遠程教育大多數時候是在看視頻，這樣的教育無法滿足憲法規定的基礎教育需求，整天看視頻課程與在學校上實體課、與老師和同學交流的感受大不相同，而且實體課也能讓學生享受更多公立教育本已承諾的服務。

博萊利說，提出此次訴訟的主要原因是教育局對新學年的準備混亂無序，即便是目前混合教學中的實體課也是質量下降，課堂上的老師更像是個看管者，而非教授知識的人。他說：「如果線上教育能等同於學校實體課，我們還要老師做什麼？還要考慮班級規模嗎？這些都不重要了。」

原告律師基羅米諾(Louis Gelormino)表示，既然市府為不願上實體課的家庭提供了完全遠程教學的選擇，同時也應該為另一部分家長提供每周五天全日制實體課的選擇。

教育局 紐約 史泰登島

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