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亨特學院附屬學校復課 教師擬罷工

記者張晨／紐約報導
亨特學院附屬學校教師擔憂疫情，計畫罷工。（取自學校官網）
亨特學院附屬學校教師擔憂疫情，計畫罷工。（取自學校官網）

包括亨特學院附屬高中(Hunter College High School)在內的亨特學院學校系統(Hunter College Campus Schools)19日恢復面對面授課，但其教師工會表示，新冠疫情下擔憂染疫，計畫罷工；而校方回應，已經嚴格遵守防疫規定，加裝了教室的空氣淨化器，如今已有超過一半的學生已經準備好重返校園。

該校工會主席博恩(Barbara Bowen)說，「校方公布校園將於19日開放，但老師們仍就現在的情況進行討論，到目前為止，我們不會立馬宣布罷工，但如果這些問題得不到解決，我們將不得不回到9月時的罷工投票。」

亨特學院學校包括小學和高中部，均位於曼哈頓上東城，由紐約市立大學(CUNY)監督及亨特學院運營。

博恩表示，在兩周半內，小學部的兩個班級就出現四例新冠陽性病例，當中包括兩名老師；工會要求學校立即解決老師們擔憂的防疫問題，「我們所有人都對個人防護裝備不足而感到擔憂，而且學校的防疫政策也沒有安排到位，19日的開學對工會和教職員工來說是一個非常非常糟糕、並具有潛在的危險決定。」

學校管理部門在一份聲明中表示，校園的重新開放計畫符合最高的健康和安全標準，並且是在紐約市立大學的指導方針下通過的，所有這些指導方針都比市教育局的嚴格得多。

校方表示，他們採取了一些措施，例如張貼社交距離標識、重新安排教具等，確保學生在校期間保持社交距離，實施每日強制性健康篩查，增加清潔消毒等。

「兩幢樓的教室也安裝了高效微粒空氣過濾器。」校方表示，學生們和家長都對重返學校充滿信心，如今有超過60%的家庭選擇學生返校上課。

紐約市 防疫 罷工

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