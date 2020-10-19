紐約亨特學院今恢復面對面授課 教師工會仍憂疫情 或罷工

亨特學院今日恢復面對面授課，教師工會仍憂疫情慾罷工。(取自學校官網)

亨特學院學校(Hunter College Campus Schools)教師工會日前表示，即使校園在19日正式開放，但仍可能會因新冠憂慮而罷工 ；而校方對此表示，已經嚴格遵守防疫 規定，並加裝了空氣淨化器，如今有超過一般的學生已經準備好重返校園。

該校工會主席博恩(Barbara Bowen)說，「校方公布校園將於19日開放，但老師們仍就現在的情況進行討論，到目前為止，我們不會立馬宣布罷工，但如果這些問題得不到解決，我們將不得不回到9月時的罷工投票。」

亨特學院學校是由一所小學和一所高中組成，兩者均位於曼哈頓上東城，由紐約市 立大學(CUNY)監督及亨特學院運營。

博恩表示，整個夏天，學校的老師都盡力安排孩子保持距離，以防止交叉感染，並且一遍又一遍地與校方會面，呼籲採取正確的措施，但卻一次又一次被拒絕。

該工會指出，在兩個半星期內，小學的兩個班級就有四例陽性病例，當中包括兩名老師。

工會要求學校應立即解決缺乏大規模測試的問題，「我們所有人都對個人防護裝備不足而感到擔憂，而且學校的防疫政策也沒有安排到位，19日的開學對工會和教職員工來說是一個非常非常糟糕、並具有潛在的危險決定。」

學校管理部門在一份聲明中表示，校園的重新開放計畫符合最高的健康和安全標準，並且是在紐約市立大學的指導方針下通過的，所有這些指導方針都比紐約教育局的嚴格得多。

學校官員也表示，他們採取了一些措施，例如通過大面積張貼標識和重新安排教具，確保學生與學校保持距離，實施每日強制性健康篩查程序，增加清潔消毒站等。

「兩幢樓的教室也安裝了高效微粒空氣過濾器。」該聲明寫道，學生們和家長都非常高興，並對重返學校充滿信心，如今有超過60%的家庭選擇把自己的孩子送回教室。