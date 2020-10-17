直播線上教育研討會 下午2:00請鎖定世界新聞網

「麥當勞線上教育研討會」邀請到教育界專家解析最新申請大學資訊。

華人家長與學子最關心的教育及申請大學資訊，今年因受到新冠疫情影響，大學申請材料、論文等等皆有改變，這些讓全力準備申請大學的學子與家長頗感困擾。為此，世界日報再次攜手麥當勞 在今天(17日)下午2點舉辦第二場「麥當勞線上教育研討會」，邀請大學招生 官、教育專家、名校高中老師、YouTuber等，以直播方式探討申請大學過程中的重要議題，歡迎大家準時上線收看，網址為https://www.youtube.com/watch?v=rJX6hiUEzR0&feature=youtu.be。

研討會邀請到四位教育界專家，第一位王稚鶴老師，目前執教於湯森哈里斯（Townsend Harris）高中，曾在紐約市教育局 任職超過20年，並有史岱文森高中(Stuyvesant High School)擔任9年大學升學指導經驗；王老師將演講 「大學申請論文變化及因應策略」；第二位是亞裔太平洋島民獎學金計畫(APIA)的總裁Noel S. Harmon，她將向大家介紹「何謂APIA獎助學金及如何申請」，同時請一位講學金得主Erica分享經驗。

第三位講者是在YouTube擁有高人氣、同時也是UCLA學生的Jasmine Shao分享她申請大學、如何兼顧學業與興趣的經驗。接著是亨特大學(Hunter College)的大學部招生主任Irina Ostrozhnyuk，將解說今年申請大學的主要變化，以及該如何準備大學的申請，講題是「大學錄取標準及授課變化」。

最後，現在大學、高中、甚至初中，授課的方式均與以往不同，學生該如何適應網課，家長又該如何從旁協助？這些技巧將由前哥倫比亞大學(Columbia University) 教授、現任哥大家長會會長的許雅寧博士來分享「親子教育的重要性及如何適應網課」。

麥當勞線上教育研討會