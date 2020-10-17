我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

紐約市議會教委會：不同族裔 教育資源差異大

記者張晨／紐約報導
據市議會教育委員會獲取的數據，疫情下獲取教育資源的差距，在不同種族之間逐漸拉大。(本報檔案照)
據市議會教育委員會獲取的數據，疫情下獲取教育資源的差距，在不同種族之間逐漸拉大。(本報檔案照)

根據市議會教育委員會獲取的數據，疫情下獲取教育資源的差距在不同種族之間逐漸拉大，網路學習讓許多孩子的學習落後，但該委員會表示，這不是孩子們的錯，而是市府沒有對遠程學習做出相應的規畫，也沒有負責任地執行規畫。

市議會教育委員會(The City Council Committees on Education)及健康委員會(The City Council Committees on Health)16日舉辦聯合公聽，就學校重新開放問題展開討論；主席崔馬克(Mark Treyger)表示，將尋求關於學校人手不足比率等數據的答案，因為上網課時有的學生只是登錄頁面報到，並沒有進行學習。

數據顯示，西語裔及非洲裔兩個族裔學生占總學生數的50%以上，但他們的低參與度及低出勤率比其他族裔高出了八倍；崔馬克表示，這兩個族裔學生們在使用電腦或登錄互聯網服務方面都存在障礙，這一數據證實在疫情之前就存在於公校系統中的差異，如今被完全放大了。

教育局(Department of Education)在公聽中承認了這一差距，並表示這就是為什麼該部門一直致力於恢復面對面授課。

教育局副新聞秘書斯特爾(Nathaniel Styer)表示，這是一個「痛苦的事實」，該數據確實反映了種族之間的教育資源不平等，而這不僅僅是在紐約市，而是發生在全國範圍。

他說，深知所有人必須付出更多努力，學校領導、出勤教師、社工和地區工作人員正在加倍努力，在幫助學生、家庭和教育者適應混合教學的同時，盡力消除學生參與難的障礙。

崔馬克表示，他反覆詢問學生們是否能獲取網絡或設備等資源，而直到最近，市長白思豪才鬆口稱將在11月之前再訂購10萬台平板電腦。

「市府用了六、七個月的時間來確保每個地區的孩子都能在家裡使用電子設備和互聯網服務，但事實是，直到今天，仍有許多孩子不具備這些學習條件。」崔馬克說，而且數據也支持了這一看法，許多學生的學習進度已經落後，但這不是他們自己的錯，因為市府沒有對遠程學習做出相應的規畫，也沒有負責任地執行規畫。

教育局 疫情 紐約市

上一則

華人家庭遭熊孩子搗亂 62分局局長：找家長溝通

下一則

法拉盛亞裔遭疫情重創 戶外餐廳自救

延伸閱讀

紐約全州單日確診1507人 葛謨：不會再回到春天

紐約全州單日確診1507人 葛謨：不會再回到春天
紐約數百華裔房東冒雨市政府前抗議政府助長租霸

紐約數百華裔房東冒雨市政府前抗議政府助長租霸
就在本周末！紐約建築開放周 線上線下玩個夠

就在本周末！紐約建築開放周 線上線下玩個夠
紐約市議會教育委員會：不同族裔生教育資源差異大

紐約市議會教育委員會：不同族裔生教育資源差異大
葛謨拓展糧食券援助計畫 簡化申請 低收入大學生也囊括

葛謨拓展糧食券援助計畫 簡化申請 低收入大學生也囊括
解除熱區防疫新規 「州府說了算」

解除熱區防疫新規 「州府說了算」

熱門新聞

海野雅威被譽為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一。(取自GoFundMe)

知名日裔鋼琴家紐約遭8人圍毆 歹徒要揍「中國人」

2020-10-09 14:43
朱利安尼歧視華裔視頻不小心洩漏。（圖片取自視頻截圖）

朱利安尼歧視華裔視頻 不小心洩漏 笑仿華裔口音點餐

2020-10-15 13:47
不少派發的起司被直接丟棄。（黃妮可提供）

濫領救濟食物 華人被爆丟棄、轉賣

2020-10-14 03:30
紐約全州單日確診1507人，葛謨：不會再回到春天。(州長辦公室提供)

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

2020-10-16 16:54
亞裔記者日前在布碌崙外出採訪時，遭圖中自稱是哈希德派的猶太人言語侮辱。(WABC視頻截圖)

WABC亞裔記者外出採訪 遭正統猶太人罵「中國佬」

2020-10-14 13:44
其中一起盜竊案件嫌犯的體貌特徵。(市警提供)

紐約數家精品店遭搶 嫌犯用「種族主義者」威脅保全人員

2020-10-10 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民