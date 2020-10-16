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紐約市議會教育委員會：不同族裔生教育資源差異大

記者張晨／紐約報導
紐約市議會教育委員會：公校不同族裔學生獲取教育資源差異大。(本報檔案照)
紐約市議會教育委員會：公校不同族裔學生獲取教育資源差異大。(本報檔案照)

由於最新數據顯示，紐約市公校不同族裔的學生在獲得教育資源上存在差異，市議會教育委員會(The City Council Committees on Education)及健康委員會(The City Council Committees on Health)於16日舉辦聯合公聽，就學校重新開放問題展開討論。

根據市議會教育委員會獲取的數據，疫情下獲取教育資源的差距在不同種族之間逐漸拉大，對於西語裔及非洲裔學生尤其明顯。

主席崔馬克(Mark Treyger)表示，這兩個族裔的學生占總人數的50%以上，但他們的低參與度及低出勤率比其他族裔高出了八倍。

他指出，學生們在使用電腦或登錄互聯網服務方面都存在障礙，這一數據證實了在疫情之前就存在於公校系統中的差異如今被完全放大了。

教育局(Department of Education)在公聽中承認了這一差距，並表示，這就是為什麼該部門一直致力於恢復面對面授課。

教育局副新聞秘書斯特爾(Nathaniel Styer)表示，這是一個「痛苦的事實」，該數據確實反映了種族之間的教育資源不平等，而這不僅僅是在紐約市，而發生在全國範圍。

他說，深知所有人必須付出更多努力，學校領導、出勤教師、社工和地區工作人員正在加倍努力，在幫助學生、家庭和教育者適應混合教學的同時，盡力消除學生參與難的障礙。

崔馬克表示，一直在反复询问学生们是否能獲取網絡或设备等资源，而直到最近，市长白思豪才鬆口稱将在11月之前再订购10万台平板電腦。

「市府用了六、七個月的時間來確保每個地區的孩子都能在家裡使用電子設備和互聯網服務，但事實是，直到今天，仍有許多孩子不具備這些學習條件。」崔馬克說，而且數據也支持了這一看法，即許多學生的學習進度已經落後了，這不是他們自己的錯，因為市府沒有對遠程學習做出相應的規畫，也沒有負責任地執行規畫。

在當天的公聽上，崔馬克表示，還將尋求關於學校人手不足以及所占百分比的數據答案，因為有的學生為了報到只是登陸了頁面而並沒有進行學習。

教育局 紐約市 疫情

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