7成亞裔生遠程教學 比率最高

全市有七成的亞裔學生選擇遠程教育，這些家長坦言他們對市教育局的復課計畫不滿意。(記者牟蘭／攝影)

紐約市教育局 (DOE)報告顯示，全市有七成的亞裔 學生選擇遠程教育，這些家長坦言他們對市教育局的復課計畫不滿意，當局並未解決教師人手短缺與防疫不足等問題；華裔家長說，他們擔心孩子將病毒帶回家，傳染給老人，原本選擇混合教育的家長稱，孩子到學校還是上網課，無奈才改為遠程教學。

紐約時報日前針對市教育局公布的一份調查稱，全市110萬學生有超過一半在秋季學期選擇遠程教育，有七成的亞裔學生選擇遠程教學，為各族裔中比率最高，較白人學生高出兩倍；報告稱，亞裔聚集的皇后區東北部選擇全面網課人數最多，約占學生總數的三分之二。

居住在皇后區雷哥公園的張欣紫有一個八歲的女兒，她與年過七旬的母親及丈夫居住在一個兩室公寓內；她表示，雖然女兒希望回到校園上課，但她擔憂公校的防疫措施，更害怕女兒把病毒帶回家中，傳染給有基礎病的母親，「我不能冒這個風險」。

在森林小丘居住、第29選區的市議員參選人臧東慧表示，他的兒子在史岱文森高中就讀，原本已為孩子選擇混合教育，但孩子上課後，他才知道整間教室沒有老師，學生還是對著屏幕上課，只好幫孩子重選遠程教育，「學生在教室上網課，沒有意義，不如回家上」。

原本為孩子選擇混合教育的王艾琳(音譯)，因居住的森林小丘被列為紅色的「聚集疫情區」，兒子就讀的小學突然關閉，改為在家遠程學習，攪亂了她已安排好的工作時間表，只能向公司重新請假，「還不如全選網課，(現在)被學校牽著走」。

作為選擇遠程教育最多的第26學區 ，教育專家指出該區有超過一半居民是亞裔，在紐時報導中，這些學區的亞裔家長坦言家中有長者，擔心造成交互感染；另有一些家長對市府提供的混合教育計畫失望，孩子根本無法與老師進行良好溝通。

除了第26學區，亞裔人口逾3成的第24學區日前在例行會議上，針對市教育局復課計畫不足的議案，11位教育委員中有十人投出贊成票；學區委員會主席黃友興表示，市教育局復課後，全市教師職位仍大量空缺，導致許多課堂頻繁更換老師，讓學生難以掌握知識，但當局仍遲遲不公布替補計畫。

黃友興說，該決議代表學區委員及大部分家長已對市教育局失去信心，現在面臨的諸多問題，市教育局早在四個月前就該解決，但直到開學兩周後仍未提出明確的計畫，才導致問題叢生。