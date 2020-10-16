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特殊高中考試信息 教育總監：盡快公布

記者牟蘭／紐約報導
卡蘭扎與公立143小學的六名學生一起參與戶外教學項目。(記者牟蘭／攝影)
卡蘭扎與公立143小學的六名學生一起參與戶外教學項目。(記者牟蘭／攝影)

全市逾1100個公校戶外教學項目獲批准，市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)15日走訪皇后區一所公立小學，指出戶外教學意義重大，公校已安裝了空氣過濾系統，確保學生在冬天也能安全上課；他並承諾將盡快更新特殊高中入學考試(SHSAT)等信息，公布時間「宜早不宜晚」。

影音來源：記者牟蘭

卡蘭扎15日走訪位於皇后區可樂娜的公立143小學的戶外教學項目，並與六名小學生一起參與體育課程；他表示，疫情爆發後，可樂娜是受到衝擊最嚴重的區域之一，但如今該區學校能夠安全復課，意味著市府推行的防疫計畫可行。

根據州府公布的防疫地圖，卡蘭扎說，公立143小學屬於黃色預防區，可以繼續實體面對面教學，但學校的教職員與學生必須每周進行一次抽檢，嚴控感染率；他表示，獲得州府允許後，檢測預計下周開始，「每一個上學的人都可能被檢測」。

教育局(DOE)的信息顯示，全市有超過1100所公校獲批准戶外教學，學校將利用操場、附近公園以及街道開展戶外教學；卡蘭扎表示，這個計畫的初衷不僅是保護學生與教職員的健康，更希望學生鍛鍊身體。

面對即將來臨的冬季，卡蘭扎表示，市教育局已在各公校安裝符合規定的空氣過濾系統，屆時由工程師指引學校職員如何在開暖氣時使用過濾系統；他提醒師生戴口罩、保持社交距離以及勤洗手等，避免病毒傳播。

針對家長擔憂市教育局(DOE)擬取消今年的特殊高中入學考試，卡蘭扎表示，出於安全考量，當局推遲了SHSAT與普通高中申請日期，但承諾相關考試已在計畫中，當局會盡快宣布最新資訊，「這些信息公布宜早不宜晚」。

特殊高中入學考試原定於11月7日與8日，考試申請截止為21日，但直至本月初，考試申請尚未開放，引起家長與學生的擔憂；紐約同源會聯合「紐約市加強課程和教育家長領導」等組織(Place NYC)日前致信市府要求公布考試的具體時間，市教育局在團體致信當天發表聲明，宣布延期SHSAT以及考試申請。

對此，市議長張晟表示，他可以理解疫情打亂了時間表，教育局決策過程應盡可能公開透明，「許多學生與家庭為了這些考試付出許多時間與精力，他們應該盡快得知舉行考試的日期。」

卡蘭扎表示，將盡快更新特殊高中入學考試等信息。(記者牟蘭／攝影)
卡蘭扎表示，將盡快更新特殊高中入學考試等信息。(記者牟蘭／攝影)
卡蘭扎(二排左三)15日走訪公立143小學並參與戶外教學項目。(記者牟蘭／攝影)
卡蘭扎(二排左三)15日走訪公立143小學並參與戶外教學項目。(記者牟蘭／攝影)
卡蘭扎15日走訪公立143小學時表示，這個計畫的初衷不僅是保護學生與教職員的健康...
卡蘭扎15日走訪公立143小學時表示，這個計畫的初衷不僅是保護學生與教職員的健康，更希望學生鍛鍊他們的身體。(記者牟蘭／攝影)
卡蘭扎15日走訪公立143小學並參與戶外教學項目。(記者牟蘭／攝影)
卡蘭扎15日走訪公立143小學並參與戶外教學項目。(記者牟蘭／攝影)

教育局 卡蘭扎 公校

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