洛克非勒中心聖誕樹將於12月2日晚間亮燈，屆時曼哈頓中城多條街道將實施交通管制。(記者劉梓祁／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 洛克菲勒中心聖誕樹將於12月2日亮燈，曼哈頓中城多條道路同步封路，市府也呼籲民眾在嚴重擁堵日改搭公共交通。

紐約市 一年一度的洛克菲勒中心(Rockefeller Center)聖誕樹亮燈儀式將於12月2日(周三)晚間舉行，今年高達76呎、樹齡約75年的挪威 雲杉將披上逾5萬盞彩燈，並展出至明年1月中旬。市交通局(DOT)在最新的交通公告中公布當日的封路安排，曼哈頓 中城第五及第六大道部分路段，以及周邊多條街道將實施交通管制；由於當日亦為市府指定的嚴重擁堵日(Gridlock Alert Day)，當局呼籲民眾盡量乘搭公共交通。

根據市交通局公告，封路範圍包括第五大道至第六大道之間的西46街至西52街、西46街至西52街之間的第五及第六大道，以及西48街至西51街之間的洛克斐勒廣場(Rockefeller Plaza)，具體封路時間及措施將由市警(NYPD)視乎現場情況決定。此外，市交通局亦將於11月30日至12月2日期間，對活動周邊路段實施特別施工限制，以減少工程對交通及活動造成的影響。

市交通局此前已將今年底前的20個交通最繁忙日子列為交通嚴重擁堵警示日，其中12月占12日，包括亮燈儀式當日起連續三日。當局指出，年底節慶活動及觀光人潮均將加重曼哈頓的交通負荷，建議市民及遊客改乘地鐵、巴士或通勤鐵路等交通工具。

今年的聖誕樹來自紐約州中部的西埃德梅斯頓(West Edmeston)，樹高76呎、寬50呎，重約11噸。樹上的逾5萬盞LED彩燈由總長約五哩的電線串連，樹頂則裝有由建築師里伯斯金(Daniel Libeskind)於2018年設計的立體施華洛世奇(Swarovski)星形裝飾，重約900磅，由300萬顆水晶組成。

亮燈儀式將於當晚7時至10時舉行，由曾獲艾美獎及葛萊美獎的英國演員兼歌手艾利沃(Cynthia Erivo)擔任主持並登台演出。表演嘉賓包括凱莉克萊森(Kelly Clarkson)、艾拉妮絲莫莉塞特(Alanis Morissette)、鄉村歌手布萊德派斯里(Brad Paisley)，以及韓裔創作歌手EJAE等。EJAE今年憑動畫電影「KPop獵魔女團」(KPop Demon Hunters)的歌曲「Golden」獲葛萊美獎及奧斯卡獎，並於本月推出首支聖誕歌曲「Christmas in New York」。

根據主辦方安排，亮燈儀式毋須購票，但最靠近聖誕樹的區域將預留予受邀嘉賓及電視製作團隊，民眾可在周邊街道先到先得入場觀看，並須配合現場安檢及人流管制。未能到場的民眾則可於晚間8時起透過全國廣播公司(NBC)及串流平台Peacock收看直播。