法拉盛楓葉大道(Maple Ave.)132-25號一棟六層公寓樓的多名居民反映，自今年10月底天氣轉冷以來，大樓暖氣及熱水供應一直不穩定。(受訪者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛楓葉大道公寓因暖氣與熱水供應不穩，令居民在寒冬挨凍、洗澡受阻，年長住戶甚至到大廳取暖，相關投訴近月持續增加。

感恩節假期正值紐約氣溫下降之際，法拉盛 楓葉大道(Maple Ave.)132-25號一棟六層公寓樓的多名居民反映，自今年10月底天氣轉冷以來，大樓暖氣及熱水供應一直不穩定，居民不僅在家中挨凍，就連洗臉、洗澡也要碰運氣。儘管居民多次致電311投訴，並向大樓管理方反映，問題至今仍未得到有效解決，有年長居民甚至因家中太冷，不得不前往公寓大廳取暖。

28日，該公寓樓的多名居民表示，近一個月來，暖氣和熱水時有時無，即使偶爾恢復供應，也維持不了多久。有居民表示，27日晚間曾有熱水供應，28日上午6時許也曾短暫恢復熱水，但不久後便再次中斷，稍晚起床的居民根本用不上熱水。一名華裔男子表示，自己當天連臉都還沒洗，更別提洗澡，只能等待下一次熱水供應。另一名華女也表示，晚上經常因沒有熱水而無法洗澡，日常生活受到很大影響。

除了熱水供應不穩，室內寒冷也令居民苦不堪言。採訪期間，一名居住在六樓的白人老婦來到公寓大廳取暖，她表示，家中房間非常寒冷，相較之下，大廳還暖和一些。

多名居民表示，此前曾反覆致電311投訴，也曾向大樓管理員(superintendent)求助，投訴後暖氣及熱水曾短暫恢復，但沒過多久便再次中斷；也有居民反映，管理公司對住戶的投訴敷衍了事，管理員有時甚至不接電話。有受訪居民表示，去年冬季並未遇到如此嚴重的情況，不解為何今年供暖季才開始不久，便頻頻出現問題，適逢感恩節假期，更令居民感到無奈。

公開投訴紀錄顯示，該公寓的暖氣及熱水供應問題並非今年才受到關注。根據第三方網站StreetSpy彙整的紐約市政府公開紀錄，截至今年11月4日，該公寓在本供暖季已有23宗暖氣相關的311投訴，過去12個月則共有82宗涉及暖氣及熱水的投訴；僅去年11月至今年4月期間，相關投訴便多達56宗。

根據紐約市房屋保護及發展局(HPD)規定，每年10月1日至翌年5月31日為法定供暖季，每日上午6時至晚上10時，若室外氣溫低於華氏55度，住宅室內溫度須至少達到華氏68度；晚上10時至翌日上午6時，無論室外氣溫如何，室內溫度均不得低於華氏62度。此外，業主須全年24小時提供溫度至少達華氏120度的熱水。

記者28日就上述問題向市房屋保護及發展局、議員及A&E房地產管理公司提出詢問，截至截稿尚未收到回應。