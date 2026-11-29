紐約台灣僑胞27日晚在曼哈頓27街一同觀看開票，沈伯洋曾在這裡演講。(許伯丞提供)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣九合一選舉落幕後，紐約僑胞徹夜守看開票，對藍綠勝負各有喜憂，但多數人都認為應尊重結果，持續關心台灣民主發展。

台灣九合一地方選舉於當地28日落幕，國民黨 與民進黨各拿下三都，其中民進黨重奪台中市，台北市長蔣萬安 則成功連任。遠在大洋彼岸的紐約台灣僑胞同樣心繫家鄉選情，有人相約徹夜觀看開票直播，從凌晨守候至清晨，有欣喜有惋惜。儘管政治立場各異，受訪僑胞均表達了對台灣未來發展的關切。

長期關心台灣事務的社區人士許伯丞表示，27日晚，紐約有台灣僑胞特地在曼哈頓27街一處曾舉辦沈伯洋 演講的場所舉行開票觀看聚會，還有人準備飯糰、蛋餅等台式早餐，眾人一路關注選情至清晨7、8時才陸續離開。

他表示，儘管民進黨未能拿下台北及新北市，但沈伯洋競選期間展現的動員能力出乎不少人的意料，其「洋流效應」在他看來也提振了其他縣市民進黨候選人及支持者的士氣；尤其民進黨在中央執政期間，仍能在地方選舉中擴張版圖、重奪台中市，實屬不易。

「以一個台灣人來說，我們沒有悲觀的權利。」許伯丞表示，儘管選舉結果未必盡如人意，但人民仍能透過選票行使權利，本身就是值得珍惜的民主成果，未能達成期待，就繼續努力。

支持國民黨的美國環境保護協會董事張彰華則對蔣萬安及李四川分別拿下台北市及新北市感到欣喜，但對江啟臣及柯志恩未能在台中及高雄勝選感到惋惜。他說，選前沈伯洋的競選聲勢浩大，一度令他擔心蔣萬安能否順利連任，因此看到開票結果後也鬆了一口氣。

張彰華表示，選舉既已結束，期盼各黨政治人物都能將重心放回民生，不應只是喊競選口號，而應真正為台灣百姓做事，改善民眾生活。

相較於藍綠政治版圖的消長，紐約台灣商會榮譽會長林慶甫更看重各方接受選舉結果所展現的民主素養。他認為，此次選舉綠營有所斬獲，藍營也守住部分重要縣市，民眾黨在地方民代選舉中亦有收穫，各陣營均有所得。

林慶甫說，儘管競選過程中難免出現抹黑及攻訐，但選後各方整體仍能理性接受結果，展現出相對和平的政治氛圍，這是台灣民主發展至今難能可貴之處。他認為，在當前國際局勢動盪、各地衝突頻仍的背景下，政治人物即使立場不同、競爭激烈，也應懂得和平共處。