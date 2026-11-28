大型零售商的折扣戰也持續進行。圖為梅西百貨。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 歡迎來到華埠舉辦冬節市集，集合50多個小品牌販售充滿家鄉味的節日禮物，並與大型零售折扣及珠江百貨優惠一起迎接黑五。

黑色星期五 (Black Friday )27日登場，曼哈頓華埠的小品牌也加入年末購物季。非營利組織「歡迎來到華埠」(Welcome to Chinatown)在包厘街(Bowery)115號舉辦「華埠冬節市集」，整季集合50多個小品牌，從台山茶、華埠美食童書到記錄老店的小誌，讓節日禮物多了家鄉味與街坊故事。

市集20日開幕，把該組織的小商業創新中心改成一間「社區節日百貨」。參展名單包括華埠家庭店家，商品涵蓋食品、茶葉、書籍、插畫、陶器及首飾，另安排五個周末快閃活動。參展的華埠家庭茶店好茶水｜佛運玄(Grand Tea & Imports)推出「家鄉」台山茶組，包括台山四九紅茶、野生雲霧茶及野生白雲茶。店家創辦人劉先生2006年返鄉，與老友喝茶敘舊的經驗，促使他把家鄉茶帶到華埠。這套茶組也曾與社區組織心目華埠(Think!Chinatown)合作介紹台山茶文化。

參展的華埠家庭茶店好茶水｜佛運玄(Grand Tea & Imports)推出「家鄉」台山茶組，包括台山四九紅茶、野生雲霧茶及野生白雲茶。(主辦方提供)

插畫品牌Leufro的「Memories of Chinatown」折頁小誌，把受疫情影響、如今已結業的店舖畫進紙頁，以雙面三色孔版印刷呈現紐約一些地點的前後變化。創作者在華埠出生長大。對熟悉街坊老店的人而言，這份小誌也提供了重看舊日街景的方式。

為孩子挑禮物的家庭可留意硬頁童書「Tasting Chinatown from A to Z」。這本32頁英文啟蒙書把杏仁餅、珍珠奶茶、榴槤、月餅與雲吞放進字母學習，以插畫和押韻文字介紹華埠飲食。Charah的港式叉燒醬帶有另一段移民故事。兩名在香港長大、現居布碌崙(布魯克林)的創辦人，在美國生活多年後仍想念叉燒，於疫情期間開始試配方。品牌目前在布碌崙小批量製作，配方包括玫瑰腐乳、薑蒜與多種中式醬料。

大型零售商的折扣戰也持續進行。亞馬遜本輪促銷延續至30日(周一)，Target黑五 活動至29日(周日)，沃爾瑪則在黑五優惠後，於30日(周一)至12月2日(周三)接續網購星期一(Cyber Monday)活動。華人老店珠江百貨亦從26日至30日(周一)推出雙倍會員積分。活動期間每消費1元可獲兩點，累積至少100點後，可於後續購物折抵10元。

大型零售商的折扣戰也持續進行。圖為梅西百貨。(記者范航瑜╱攝影)