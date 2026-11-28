州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)27日辭世，享壽76歲。圖為史都華-考辛斯2020年7月在紐約州立法大樓接受電視採訪。(取自州參議會Flickr)

AI摘要 文章摘要整理： 史都華-考辛斯辭世後，紐約政壇與華社齊聲悼念；她生前積極支持亞太裔與華裔社群，如今民主黨州參議會也將啟動領導重組。

州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)27日辭世，享壽76歲。她與紐約華社的往來，既包括社區活動與義工表彰，也體現在亞太裔服務專款，以及支持華裔 家長參與公校決策等工作。多名華裔民選官員也在悼念文字中，回憶她作為領袖與朋友的一面。

霍楚在聲明中回憶，2019年首次介紹史都華-考辛斯以多數黨領袖身分登場時，深知她為走到這一步付出多少，也知道有多少女性曾盼望見到這一天。她表示，將懷念這位朋友的智慧、笑聲，以及知道只要打一通電話就能找到她的安心感。

她與華社的互動延續至本月。美國華人協會威徹斯特及哈德遜河谷分會(OCA-WHV)本月稍早在新羅謝爾(New Rochelle)舉行第46屆周年晚宴，表彰社區人士及高中生，約200名嘉賓出席，史都華-考辛斯亦到場。

共和黨籍州參議員陳學理分享，赴奧伯尼(Albany)開會期間，他與史都華-考辛斯住在同一家旅館，曾多次私下愉快交談。他表示，雖然認識時間不長，已十分敬重她，視她為堅強的領袖與開路先鋒。「雖然我們分屬不同政黨，我仍對她突然離世深感遺憾。」

她也參與推動華裔家長進入教育決策層。今年9月，史都華-考辛斯與希士提共同提名華裔家長及社區領袖鄧炳強(Alan Ong)，其後由市長曼達尼(Zohran Mamdani)任命為市教育政策小組(PEP)主席。

劉醇逸在悼念文字中，形容史都華-考辛斯是一生難得遇見的朋友與領袖，能與她相識，令自己深感有幸。「我悲痛欲絕，整個人都僵住了。」他表示，她留下了一個強大的參議會，也留下能幹的同僚接續工作。

史都華-考辛斯曾親赴布碌崙南區，支持華裔女性進入州議會。2023年2月5日，她在戴克高地176公校出席曲怡文的就職典禮，與舒默、劉醇逸等民選官員共同見證州參議會首位亞裔女性議員就職。

聯邦眾議員孟昭文在悼念聲明中表示，得知摯友離世，令她心碎與悲痛。她形容史都華-考辛斯是開路先鋒、無畏的鬥士，也是打破障礙的領袖，成為州參議會首位非洲裔女性多數黨領袖，為後來者開路。

民主黨 同僚16日才一致推舉她再任兩年領袖，並同意修改原有八年任期上限的規則。州參議會民主黨剛在本月選舉贏得至少47席，重新取得63席中三分之二以上的「超級多數」。規模擴大的黨團，原本將由她繼續帶領，協調成員立場、安排立法議程，並與州長及州眾議會協商預算。如今，黨團領導層面臨重新安排，預料須在明年1月新會期開始前推選新領袖，繼任人選尚未公布。