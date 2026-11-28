州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，州警與地方執法機構在感恩節出行高峰加派巡邏，重點取締酒後、受藥物影響及魯莽駕駛。行動持續至29日(周日)。(記者范航瑜／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節出行高峰期間，紐約州加派警力取締酒駕、藥駕與分心駕駛，同時暫停多數道路施工封道，提醒民眾遵守減速換道法並善用交通資訊服務。

州長霍楚 (Kathy Hochul)宣布，州警與地方執法機構在感恩節 出行高峰加派巡邏，重點取締酒後、受藥物影響及魯莽駕駛。行動持續至29日(周日)，由州長交通安全委員會(GTSC)提供經費。為疏導假期車流，州公路多數道路及橋梁工程也暫停封閉車道。

州警除增加例行巡邏外，也將設置固定的酒駕 檢查站，並出動無標誌巡邏車，查緝開車時手持手機通話、傳簡訊等分心駕駛行為。2025年感恩節期間，全州有2236宗涉及酒精或藥物影響下駕駛的違規紀錄，另開出1萬2496張超速罰單及3075張未繫安全帶罰單。

州府自2024年3月27日起擴大「減速換道法」(Move Over Law)的適用範圍。駕駛在州內公園大道或出入口受管制的公路上接近路肩停靠車輛時，應減速，並在安全情況下換到相鄰車道，讓出空間。需要查看或回覆訊息的駕駛，可先駛入沿線休息站，停妥後再操作手機。

「我呼籲駕駛保持警覺，切勿酒後開車，看到路肩有車停靠就讓出一條車道。」霍楚說，駕駛與乘客都應繫上安全帶，孩童應使用合適的安全座椅。民眾可在聚餐前安排由未飲酒的親友開車，或使用「Have a Plan」手機程式查找並致電計程車服務，也可預先在程式內建立代駕親友名單。

州公路因道路及橋梁施工而實施的車道封閉，暫停至30日(周一)上午六時。州收費高速公路(New York State Thruway)沿線27處服務區全天開放，駕駛可在公路管理局網站按行車方向查看服務區位置及設施。

美國國家安全委員會預估，今年感恩節假期全美將有428人死於交通事故。出發前，民眾可致電511或到511ny.org查看即時路況及交通攝影機畫面。使用免費511NY手機程式的駕駛，可在上路前於行車模式輸入起點與目的地，查看依路況估算的行車時間及備選路線；選定路線後，途中如遇事故或施工，程式可發出語音提醒。