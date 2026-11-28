2024年6月郭文貴案庭審期間，一名抗議者在曼哈頓南區聯邦法院外手持橫幅，要求退還投資款項。(記者劉梓祁／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 郭文貴遭判30年並被沒收巨額資產後，紐約南區聯邦法院委任特別專員加快審查第三方申請，聯邦政府則準備透過資產返還機制補償受害者。

因主導逾10億元詐欺案於今年6月被判監30年的中國富商郭文貴 ，其資產沒收程序近日取得新進展，紐約南區聯邦法院近日委任退休聯邦法官瓊斯(Barbara S. Jones)擔任特別專員(special master)，負責審查數以百計的第三方申請及相關文件，並須於12月7日前向法院提交處理方案及時間表。聯邦政府 此前已表明，將透過聯邦資產返還機制向符合資格的受害者提供補償。

根據主審法官托雷斯(Analisa Torres)本月5日簽發的法院文件，法院已收到約479份未經律師代理的第三方財產權申請、34份資產返還申請，以及363份涉及其他訴求的動議，當中可能存在重複提交的情況。大量文件以非英語撰寫，部分涉及申請人的敏感個人及財務資訊，另有數以百計的申請人要求舉行聆訊。

為處理大量文件並保障申請人隱私，法院決定依據「聯邦民事訴訟規則」委任特別專員。瓊斯將逐一審查相關文件，安排翻譯文件，並根據文件性質，決定是否納入公開法院紀錄。

對於依據聯邦法律提出的第三方財產權申請，瓊斯須向法院提出處理建議，並就未被駁回的申請舉行視像聆訊。申請人若對其建議持有異議，可在建議提出後21天內向法院提交異議。

法院指出，已提交相關財產權申請的人士，在法院另有指示前毋須採取進一步行動。至於以受害者身分提出的資產返還申請，特別專員將轉交聯邦政府處理，而不會將其納入法院案卷。

郭文貴於2024年7月被陪審團裁定多項罪名成立，今年6月29日被判監30年，並被勒令沒收8億8900萬元犯罪所得及其在若干特定財產中的權益。由於法院認為直接透過賠償令(restitution)向受害者支付賠償款難以實行，聯邦政府計畫循資產返還機制補償受害者。

第三方財產權申請與受害者索償屬兩項不同的法律程序。前者主要涉及申請人對政府擬沒收的特定資產是否享有合法財產權益；後者則是由司法部透過資產返還機制(remission)，將沒收資產所得的可用款項用於補償符合資格的受害者。