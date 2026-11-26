圖輯／街頭變「抗風大賽」感恩節風暴襲紐約 居民被吹得東倒西歪
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美國感恩節期間東岸遭風暴衝擊，紐約出現強風豪雨、停電與交通混亂，梅西百貨感恩節大遊行也因天候不佳首次改期。
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美國感恩節期間東岸遭風暴衝擊，紐約出現強風豪雨、停電與交通混亂，梅西百貨感恩節大遊行也因天候不佳首次改期。
美國26日迎來感恩節，東岸卻遭風暴攪局，強風、豪雨不僅造成部分地區停電，也導致航班取消與交通受阻，民眾返鄉及出遊行程大受影響。紐約市一年一度的梅西百貨感恩節大遊行（Macy’s Thanksgiving Day Parade）也因天候不佳調整舉行安排，讓原本熱鬧的節慶活動增添遺憾。
紐約州長霍楚（Kathy Hochul）已宣布進入緊急狀態，紐約市政府也提前發布旅遊警示，提醒民眾留意強風、沿海淹水及道路積水。
今年適逢梅西百貨感恩節大遊行舉辦100周年，原定26日登場的活動，因強風可能影響大型氣球飛行安全，決定延期至28日（周六）上午8時30分舉行。這也是遊行百年來首次因惡劣天候而改期。
強風與豪雨導致部分地區停電，航班大量取消或延誤，交通也受到阻礙，返鄉與出遊行程被打亂，民眾出行明顯受影響。 紐約州長霍楚宣布進入緊急狀態，紐約市政府則提前發布旅遊警示，提醒民眾注意強風、沿海淹水以及道路積水等風險。 因強風可能危及大型氣球飛行安全，原定26日舉行的遊行改到28日周六上午8時30分登場，這也是百年來首次因天候改期。
精華 FAQ
強風與豪雨導致部分地區停電，航班大量取消或延誤，交通也受到阻礙，返鄉與出遊行程被打亂，民眾出行明顯受影響。
紐約州長霍楚宣布進入緊急狀態，紐約市政府則提前發布旅遊警示，提醒民眾注意強風、沿海淹水以及道路積水等風險。
因強風可能危及大型氣球飛行安全，原定26日舉行的遊行改到28日周六上午8時30分登場，這也是百年來首次因天候改期。
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