26日感恩節風暴來襲，圖為紐約市行人穿著「我愛紐約」的雨衣抵擋強風大雨。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國感恩節期間東岸遭風暴衝擊，紐約出現強風豪雨、停電與交通混亂，梅西百貨感恩節大遊行也因天候不佳首次改期。

美國26日迎來感恩節 ，東岸卻遭風暴攪局，強風、豪雨不僅造成部分地區停電，也導致航班取消與交通受阻，民眾返鄉及出遊行程大受影響。紐約市 一年一度的梅西百貨感恩節大遊行（Macy’s Thanksgiving Day Parade）也因天候不佳調整舉行安排，讓原本熱鬧的節慶活動增添遺憾。

紐約州長霍楚 （Kathy Hochul）已宣布進入緊急狀態，紐約市政府也提前發布旅遊警示，提醒民眾留意強風、沿海淹水及道路積水。

今年適逢梅西百貨感恩節大遊行舉辦100周年，原定26日登場的活動，因強風可能影響大型氣球飛行安全，決定延期至28日（周六）上午8時30分舉行。這也是遊行百年來首次因惡劣天候而改期。

26日感恩節風暴來襲，圖為紐約市行人穿著雨衣、打著雨傘抵擋強風大雨。(路透)

26日感恩節風暴來襲，圖為紐約市行人穿著雨衣抵擋強風大雨。(路透)

26日感恩節風暴來襲，圖為紐約市行人穿著雨衣抵擋強風大雨。(路透)

26日感恩節風暴狂襲紐約，來自舊金山的遊客頂著強風豪雨正要前往活動現場。(路透)

26 日在美國華盛頓特區，民眾冒著風雨造訪林肯紀念堂。(路透)