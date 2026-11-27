大眾駕校負責人譚氏兄弟認罪，將被判一年監禁。(記者高雲兒／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛大眾駕校譚姓兄弟與3名史島DMV考官認罪，承認透過賄賂與替考協助學員非法取得駕照，涉案學習駕照已遭查獲150張。

史泰登島 地區檢察官辦公室(RCDA)近日宣布，皇后區法拉盛 大眾駕校(T&E Driving School)長期賄賂車輛管理局(DMV)考官案的兩名主要嫌犯，即經營大眾駕校的39歲的譚偉賢(Weixian Tan，音譯，下同)和41歲的譚偉文(Weiwen Tan)兄弟各自接受了法院的認罪協議，承認犯有「破壞政府核發執照考試公正性」(Impairing the Integrity of a Government Licensing Examination)重罪。按照認罪協議將被判一年監禁。大眾駕校也對同一指控認罪，將被罰款5000元。

三名接受賄賂的史島DMV考官都報住史島，分別是44歲的Aji Idicula、41歲的Edward Tarik Queen和31歲Tianna Rose Andolina，他們承認犯有和譚氏兄弟同樣的罪行。根據認罪協議，這三名被告將分別被判四個月監禁，隨後接受五年緩刑。

兩名被控充當替考者的被告，案件延期至11月30日舉行庭前會議，其中一名替考者是路考教練楊文峰(Wenfeng Yang)；另一名被指控的替考者是一名女性，其身分沒有公開。

檢方指控大眾駕校利用社群媒體招攬學員，特別是講福州話的中國移民，其中許多人並非美國公民。如果學員已有學習駕照，想拿到正式駕照，駕校會收取1600元的費用；如果同時需要學習駕照和正式駕照，則收取2000元。駕校稱，學員支付了費用後，無需參加或通過必要的路試就可以拿駕照。檢方還指控駕校員工涉嫌冒充學生參加路考，DMV的考官則被指控繞過考試要求，並為發放偽造學習駕照和正式駕照提供便利。

當局稱，一名DMV的路考官每年要監督大約1500次路考，由此可以看出該犯罪計畫可能涉及範圍的廣度。在調查該案的過程中，執行逮捕令的調查人員查獲了150張已交給大眾駕校的學習駕照。目前調查人員還不清楚的是，到底有多少人通過這一騙局獲取了學習駕照和正式駕照。

官員稱，這起案件引起的擔憂不僅限於道路安全，因為州政府頒發的身分證據可用於進入某些建築物和登記，有可能對公共安全造成威脅。

大眾駕校負責人之一譚偉賢。(史島地區檢察官辦公室提供)