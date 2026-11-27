紐約在感恩節當日收到強風警報，市內風雨交加。圖為人流稀少的曼哈頓華埠。(記者范航瑜／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節沿岸風暴襲擊紐約，五區罕見發出強風警報，街頭行人與車流受影響，市府並提醒民眾留意倒樹、停電及沿岸淹水風險。

一場沿岸風暴感恩節 襲擊紐約，國家氣象局發布涵蓋五區的強風警報，從26日上午10時生效，直至27日(周五)凌晨一時。市府預報，風勢最強時持續風速可達每小時30至40哩，陣風可達60至65哩。而紐約市上一次進入同級警報已是2024年4月3日至4日，距今約兩年七個月。

據本報記者發回的現場報導，感恩節當日午間法拉盛 風雨交加，街頭不時刮起陣陣強風，不少行人的雨傘被風吹翻，只能一手緊握傘柄、一手扶住傘面，在風雨中艱難前行。曼哈頓 街頭則行人稀少，陣風捲著空水瓶和紙箱在路面翻滾。有華人形容，出門遛狗時，自己像是「被風吹著跑」，連狗也站不穩，幾乎走不動。

本報查閱愛荷華州立大學氣象資料庫保存的國家氣象局警報，自2006年初至本月26日，以警報事件編號去重，凡涵蓋紐約市任何一個預報分區均計入，共查到34次強風警報。強風警報最多的一年是2012年，共五次。

2024年4月那場風暴，氣象局預測持續風速為每小時25至35哩，中央公園在當日深夜甚至測得時速59哩的陣風。當天下午，曼哈頓西102街一棵倒樹壓住兩輛汽車，百老匯與阿姆斯特丹大道之間的路段受阻。布朗士多處倒樹砸車、封路，拉瓜地亞機場一度暫停接收起飛前往該機場的航班。

根據國家氣象局紐約辦公室的標準，預報持續風速每小時達40哩、維持至少一小時，或陣風達58哩，即可發布強風警報(High Wind Warning)。風勢警示(Wind Advisory)的標準是持續風速30至39哩、維持至少一小時，或陣風46至57哩。強風觀察(High Wind Watch)則表示有可能達到強風警報標準，通常用於風暴來臨前仍有不確定性的階段。

今年1月的大雪，五區收到的則是冬季風暴警報(Winter Storm Warning)。當時市府預估陣風可達35哩，低於強風門檻，主要威脅是大雪、冰粒和路滑。2月的另一場風暴則是暴風雪警報(Blizzard Warning)，即持續風或頻繁陣風達每小時35哩，配合降雪或吹雪，令能見度頻繁低於四分之一哩。

2012年10月29日珊迪颶風是近20年來風力最強的代表之一，甘迺迪機場實測陣風時速85哩。若回溯紐約市的歷史風速紀錄，1954年10月颶風海澤爾(Hazel)來襲時，曼哈頓南端砲台公園測得時速113哩陣風。這次此次預報雖遠低於這兩場風暴，市府仍預期將出現樹木及電被吹倒的現象，局部地區可能停電。市緊急事務管理局局長法雷爾(Christina Farrell)提醒，「如果你住在地下室公寓，或住在容易淹水的沿岸地區，請在水位上升前安排好如何前往較高樓層。」

紐約市上一次進入強風警報已是2024年4月3日至4日，距今約兩年七個月。(記者范航瑜／製圖)