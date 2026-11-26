1979年，火雞花車沿曼哈頓百老匯前進，Underdog氣球緊隨其後。(Jon Harder／Wikimedia Commons)

AI摘要 文章摘要整理： 梅西感恩節遊行自1924年從動物踩街起步，逐步演變成全美轉播的節日傳統，如今因百年首度延期與紀念展再受關注。

1924年感恩節 ，梅西 百貨(Macy’s)的員工扮成小丑等角色，與花車和從中央公園動物園借來的動物一同走上曼哈頓 街頭，為34街先驅廣場(Herald Square)旗艦店的聖誕檔期揭幕。如今，觀眾熟悉的巨型卡通氣球、行進樂隊和壓軸的聖誕老人，已成為幾代美國人的節日記憶。

從動物踩街到全美轉播

1924年11月27日，首屆梅西感恩節遊行以「梅西聖誕遊行」之名登場。梅西百貨向中央公園動物園借來大象、駱駝、熊和猴子，與扮成小丑的員工、花車和樂隊一同踩街。隊伍從曼哈頓西145街出發，走了約六哩，抵達34街先驅廣場的梅西旗艦店，由聖誕老人壓軸，為購物季揭幕。

到了1927年，巨型氣球加入隊伍，逐漸成為遊行最具辨識度的招牌。梅西一度在散場後把氣球放上天空，讓撿到並送回的人領賞，這項做法延續至1930年代初。1942年至1944年，遊行因二戰停辦，橡膠與氦氣優先供應戰時用途。

1927年，菲力貓氣球亮相梅西感恩節遊行。(取自Bill Smith收藏／Wikimedia Commons)

1971年氣球全停放 1997年事故改寫規則

1971年11月25日，強風和降雨使全部巨型氣球停留地面，但花車、樂隊和表演者仍照常上街。1989年感恩節遇上少見的降雪，部分氣球因風停放。

風勢最令人難忘的一次發生在1997年11月27日。當年強風在出發前就撕破一個飛魚氣球。遊行途中，紫色恐龍巴尼(Barney)的氣球也在強風中失控，警方不得已割開氣球放氣。同一天，「戴帽子的貓」(The Cat in the Hat)氣球在中央公園西路與72街附近撞上路燈，墜落的燈桿構件砸傷四名觀眾，其中一名女子頭部重創，陷入昏迷。

市府次年訂出限風規則，持續風速超過每小時23哩，或陣風超過34哩，巨型氣球就不得升空。2005年，M&M’s巧克力豆氣球又在時報廣場碰上路燈，掉落的零件造成兩人受傷。市府之後沿途增設測風點，把讀數傳給氣球操控人員，讓他們能依路口風勢調整飛行高度。

百年來首次延期舉辦

今年感恩節市府預報陣風可達每小時60至65哩，遠超氣球升空上限。主辦方已宣布史上首次延期，遊行改於28日(周六)上午8時30分舉行。屆時仍將從曼哈頓上西城沿中央公園西路南下，抵達34街梅西旗艦店。

為紀念第100屆感恩節遊行，梅西百貨目前還在其旗艦店夾層設置了限時展售區，展出歷年遊行的海報、服裝和道具，並以時間軸介紹經典角色氣球。現場可看到不同年代的米奇氣球造型，以及蜘蛛人和巴斯光年的縮小版模型。店內及梅西官網也販售紀念徽章、托特包、聖誕掛飾和音樂雪花球，另推出收錄歷年照片與幕後故事的紀念書。

為紀念第100屆感恩節遊行，梅西百貨目前還在其旗艦店夾層設置了限時展售區，展出歷年遊行的海報、服裝和道具，並以時間軸介紹經典角色氣球。(記者范航瑜╱攝影)