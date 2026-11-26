第100屆的梅西百貨感恩節遊行延期。圖為蜘蛛人的氣球。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 第100屆梅西感恩節大遊行因預估強風暴雨延後兩天至11/28，成為百年來首次不在感恩節當天舉行，主辦方並依安全規定調整氣球與節目安排。

紐約市府、梅西 百貨及國家廣播公司(NBC)25日下午宣布，因感恩節 當天預料將有強風暴雨，第100屆梅西感恩節大遊行(Macy's Thanksgiving Day Parade)將延後兩天，改於28日(周六)上午8時30分從曼哈頓上西城出發。盡管遊行曾因戰爭停辦，但改在感恩節以外的日子舉行，百年來尚屬首次。

安全考量 氣球依風速規定今不能升空

第100屆的梅西百貨感恩節遊行因強風暴雨來襲，首度延至周六舉行。圖為史努比的氣球。（路透）

第100屆的梅西百貨感恩節遊行因強風暴雨來襲，首度延至周六舉行。圖為工作人員為巴斯光年的氣球「放氣」。（路透）

據國家氣象局發布的強風及沿岸洪水警告，紐約地區預計26日下午陣風可達每小時50至60哩。依市府規定，遊行沿線若持續風速超過每小時23哩，或陣風超過34哩，巨型氣球便不得升空。考量惡劣天氣可能對氣球、遊行隊伍及現場觀眾造成安全威脅，主辦方在與市府及相關機構協商後，決定推遲活動。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，他理解民眾難免失望，但當天強風可能吹斷樹枝、扯落電線，並提醒市民當日外出時留意安全。梅西百貨 亦在聲明中表示，參與者及觀眾的安全始終是首要考量。

已充氣的氣球「放氣」運至新州暫存

不過，遊行涉及眾多行進樂隊及表演團體，不少參與者原本已按照感恩節當天的行程做好準備，臨時更改日期也將帶來不小的後勤及協調挑戰。延期消息公布時，工作人員正為巨型氣球充氣。遊行執行製作人科斯(Will Coss)表示，已充氣的氣球將於25日晚間放氣、運往新澤西暫存，預計27日下午重新充氣，但屆時不再開放民眾觀看。主辦方正與樂隊及其他表演者協調，盼能保留原定節目，但尚未確定所有團體都能留到周六。

因感恩節當天預料將有強風暴雨，第100屆梅西感恩節大遊行改於28日(周六)上午舉行，也是遊行百年來首次改期舉行。(記者曹馨元╱攝影)

回顧百年歷史，梅西遊行曾因戰爭停辦，也曾在風雨中照常舉行。二戰期間，橡膠與氦氣須優先供軍方使用，遊行自1942年至1944年連停三年。1971年感恩節風雨交加，唐老鴨、史努比等巨型氣球未能升空，但花車與表演隊伍仍照常出發。1997年，「戴帽子的貓」氣球被強風吹向燈柱，燈柱的金屬支架斷落，砸傷一名觀眾；市府其後為氣球升空訂下風速上限。

部分專程前往紐約、準備觀看25日晚間大型氣球充氣活動的民眾，對延期決定表示理解。有民眾表示，每年感恩節與家人早起觀看遊行已成為家庭傳統，考量每年有來自各地的人員投入大量時間及心力籌備活動，即使改期舉行，也不減其特殊意義。

不少民眾等待梅西百貨一年一度的感恩節大遊行，但因為天候不佳決定延至周六。（歐新社）