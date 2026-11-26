吳經理說，即使進店買菜的顧客，也大多只購買少量食材，少了過節大採購的氣氛。(記者高雲兒／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節前法拉盛商家買氣分歧，超市客流與採購量下滑，但部分酒樓訂位全滿；業者指經濟疲弱、執法疑慮與成本上升，正加劇商業兩極化。

感恩節 將至，法拉盛 商家的節日買氣卻呈現冷熱不均的現象。有華人 超市業者表示，往年感恩節前夕，顧客推著滿滿一車食材結帳，今年卻大多只買些日常所需，連外州返紐與親友團聚的華人也少了；不過，也有酒家表示生意絲毫未受影響，感恩節當晚的訂位早已額滿。法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧(Dian Yu)表示，在消費力下降、經營成本攀升的背景下，當地商業逐漸呈現兩極分化的現象。

新木蘭海鮮大酒樓姚經理表示，今年生意絲毫未受影響。(記者高雲兒／攝影)

雞蛋降價 仍帶不動買氣

法拉盛新中美超市經理吳建錫表示，往年感恩節前夕，超市經常忙得不可開交，人多得幾乎進不來，不少顧客推著滿滿一車食材離開，今年的客流量卻與平日相差不大，即使進店買菜的顧客，也大多只購買少量食材，少了過節大採購的氣氛。

法拉盛新中美超市經理吳建錫表示，今年的客流量卻與平日相差不大。(記者高雲兒／攝影)

吳建錫認為，除了經濟環境不佳，移民執法加強也是影響生意的重要原因。往年不少在外州工作的華人會趁感恩節假期返回紐約與親友團聚，但據他從身邊親友及業界打聽到的情況，今年不少人因擔憂移民執法而減少出行，這部分客源也隨之流失。

另一方面，消費者也開始精打細算。吳建錫說，往年華人過節喜歡邀請親朋好友到家中聚餐，今年有些家庭乾脆不請客，一家人買些火鍋料，簡單吃一頓就算過節。儘管近期雞蛋等部分食品價格不升反降，但未能帶動買氣，就連往年熱銷的巧克力等節日送禮商品，銷量也有所下降，「往年可以賣100盒，今年差很多了」。

吳經理说，即使進店買菜的顧客，也大多只購買少量食材，少了過節大採購的氣氛。(記者高雲兒／攝影)

與美國家庭感恩節吃火雞的傳統不同，不少華人家庭仍偏愛中式菜餚。吳建錫表示，超市並未出售火雞，燒臘、白斬雞、肥牛及各類火鍋食材仍是較受歡迎的商品，龍蝦也是不少華人家庭過節餐桌上的常客。對於接下來的聖誕節及新年購物旺季，他也不太樂觀，認為類似情況恐將持續。

法拉盛新中美超市經理吳建錫表示，就連往年熱銷的巧克力等節日送禮商品，銷量也有所下降。(記者高雲兒／攝影)

不過，同樣位於法拉盛的新木蘭海鮮大酒樓卻是另一番景象。酒樓姚經理表示，今年生意絲毫未受影響，26日感恩節當晚的訂位已全部額滿，除了節日期間，平日白天也有不少顧客前來飲早茶。談及近期的消費情況，姚經理笑稱，自己「覺得經濟很好」。

店開得快關得也快 專家憂

法拉盛商改區執行主任余鈿崧則表示，近期與商戶交流時發現，酒莊及部分餐飲業者的生意明顯不如以往。過去顧客買酒往往是整箱購買，如今則只買幾瓶，不少民眾也為了省錢而減少外出用餐的次數。他補充，消費者捂緊錢包的同時，商家的經營成本卻不斷攀升，從人工、房租到電費及運輸費用，都讓業者承受壓力；商品價格又不能一味上調，否則只會讓更多顧客卻步，商家也愈發難以維持利潤。

余鈿崧也注意到，近年法拉盛店家的更迭速度愈來愈快，有些新店開業僅一年左右，便因難以維持經營而關門，隨即又有新的商家進駐，店關得快，開得也快。他更擔憂，當傳統餐館因成本壓力陸續退出，取而代之的卻是愈來愈多經營類型相似的店家，法拉盛的商業恐從多元走向單一。