紐約市目前有逾1萬6000處臨街店面空置，整體空置率升至兩年多來最高水平。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市最新數據顯示，街邊店面空置率達11.32%，逾1萬6000間空置，反映商業街區復甦不均，小商家經營壓力仍然沉重。

紐約市 主計長李文 (Mark Levine)25日推出線上數據平台，方便民眾查詢各區商店開業、結業及店面空置情況。而根據平台公布的最新數據，全市各區的實體經濟情況不容樂觀，截至今年9月底，全市超過1萬6000間店面空置，平均每九間就有一間沒人承租。

數據顯示，全市目前共有14萬1744間街邊店面，其中1萬6047間空置，空置率達11.32%，略高於第二季的11.26%。自2023年疫情 後首次取得完整統計資料以來，全市空置率一直徘徊在11%至11.6%之間，顯示部分商業街區仍未完全恢復活力。

今年前三季，小商家數量均呈淨減少，首九個月共有7146家結業、6547家開業，淨減少599家；去年及2024年同期則分別淨減少371家及521家。若把連鎖店也計算在內，全市店面結業數量已連續12季超過開業數量。今年第三季僅有1996家小商家開業，創2023年第三季有完整數據以來的新低。

紐約市街邊店面空置率持續居高不下，最新數據顯示，皇后區空置率從2023年的8.27%升至今年的9.8%。圖為法拉盛商圈。(記者戴慈慧／攝影)

從行政區看，曼哈頓店面空置率仍居五區之首，達13.12%，但已較三年前的15.91%下降，也是最新一季唯一空置率改善的行政區。布碌崙(布魯克林)空置率升至12.68%；皇后區則從三年前的8.27%升至9.8%，增幅為五區最大。兩區空置率均達有完整數據以來最高水平。在主要華人社區中，曼哈頓華埠及兩橋地區空置率約18%；相較之下，布碌崙日落公園及班森賀，店面空置率均低於10%，皇后區法拉盛多數片區也低於10%。

全市空店面比例最高的地區包括皇后區阿斯托利亞(Astoria)、曼哈頓金融區、翠貝卡(Tribeca)及布碌崙部分社區，空置率均接近兩成。曼哈頓商會將全市小商家經營環境評為「C減」，並首次在經營成本方面給予不及格評分，指出保險、水電等費用不斷上升。曼哈頓零售業就業人數目前仍比2019年低21.2%。

李文表示，繁榮的商業街對紐約經濟及社區健康至關重要，但全市復甦並不平均，他呼籲民眾在假日期間支持社區商家。李文強調，節慶期間的消費人潮，對不少仰賴街邊客源的店家尤其重要。