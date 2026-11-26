華裔律師莫虎執業50載，獲全美亞太裔律師協會終身成就獎。(AABANY提供)

AI摘要 文章摘要整理： 76歲華裔律師莫虎獲NAPABA頒發井上建開拓者獎，表彰他在法律、公共服務及扶植亞裔後進方面近半世紀的貢獻。

全美亞太裔律師協會(NAPABA)日前向華裔 律師、前市警(NYPD)副局長莫虎(Hugh H. Mo)頒發2026年度「井上建開拓者獎」(Daniel K. Inouye Trailblazer Award)，表彰他近半個世紀以來在法律、公共服務及推動亞裔 人才發展方面的貢獻。現年76歲的莫虎曾是曼哈頓地區檢察官辦公室首位亞裔助理檢察官，也是市警歷史上首位主管審判事務的亞裔副局長，至今仍活躍於法律界。

該獎項以已故日裔聯邦參議員井上建命名，是協會最高榮譽暨終身成就獎，旨在表彰突破職業發展壁壘、為亞裔、夏威夷 原住民及太平洋島民律師創造發展機會，以及長期致力推動司法公正與平等的法律界人士。

華裔律師莫虎執業50載，獲全美亞太裔律師協會終身成就獎。(AABANY提供)

莫虎出生於上海，幼年隨家人先後移居香港、台灣及西班牙，九歲時抵達紐約，在曼哈頓華埠成長。他表示，母親自幼教導他以自身文化背景為榮，不應因外界對亞裔的刻板印象而限制個人發展，這一觀念也貫穿其日後的法律生涯。

1973年，莫虎自紐約大學畢業後，獲波士頓大學法學院錄取，卻無力負擔首學期2700元的學費。當時靠周末駕駛計程車攢下2000元的他，從華埠駕車前往波士頓，向校方爭取經濟援助，最終得以入學，並於1976年取得法學博士學位。

在曼哈頓地檢辦公室任職期間，莫虎曾指導現任聯邦最高法院大法官索多馬友(Sonia Sotomayor)。1984年，紐約市迎來首位非洲裔市警局長沃德(Benjamin Ward)，莫虎主動致函祝賀並自薦，時年33歲的他獲任副局長兼審判廳長，負責處理警務人員內部紀律案件，成為當時職級最高的亞裔官員。

1988年，莫虎離開警界，轉投私人法律業務，並於1994年創立個人律師事務所，為個人及企業提供刑事與民事訴訟等法律服務。除法律業務外，他亦長期參與紐約亞裔社區事務，1989年參與創立紐約亞裔律師協會，亦參與創立市警亞裔警官協會(AAPEX)。

莫虎表示，在他初入法律界時，亞裔面孔仍相當少見，許多職業發展機會須靠自己爭取，而先行者亦有責任為後輩創造機會。至今仍經常為年輕律師及法官撰寫推薦信的他認為，個人取得一定成就後，更應協助其他人進入專業領域及領導階層，而非僅滿足於自身的職位與成就。莫虎也勉勵年輕亞裔律師，不應讓他人的眼光或社會對自身族裔的既定印象左右職業選擇。他表示，自己暫無放慢工作步伐的打算，相較於個人所獲的各項榮譽，更看重其一生中能夠幫助多少人。