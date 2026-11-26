距離「黑色星期五」還有幾天，不少紐約華人已提前前往上州伍德伯里名牌折扣購物中心掃貨。(記者高雲兒／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 黑五前夕，紐約華人提前到伍德伯里折扣購物中心掃貨，但仍遇到停車位難找、排隊久與缺碼缺貨；同時，另一些人轉向雙十一與反向海淘，從中國購買用品更划算。

感恩節 將至，距離「黑色星期五 」(Black Friday)還有幾天，不少紐約華人已提前前往上州伍德伯里名牌折扣購物中心(Woodbury Common Premium Outlets)掃貨。原本想避開黑五 當天的人潮，沒想到停車場已一位難求，熱門品牌門外大排長龍，部分商品更早早斷碼。除了在美國搶購名牌，也有華人趁中國「雙十一」等促銷活動，從淘寶等電商平台購買美妝、首飾及生活用品，再打包寄往美國，兩邊購物節都不錯過。

距離「黑色星期五」還有幾天，不少紐約華人已提前前往上州伍德伯里名牌折扣購物中心掃貨。(記者高雲兒／攝影)

「黑五」前一周前往伍德伯里購物的周女士表示，自己前幾年都是黑五當天去購物，凌晨4時多就從新澤西出門，路上還能堵兩個多小時，天還沒亮就得站在店外排隊，每家店至少等20分鐘，有些甚至要等近一小時，又冷又睏。今年她決定提前去，上午8時許便抵達商場，等待商場10時開門。

距離「黑色星期五」還有幾天，不少紐約華人已提前前往上州伍德伯里名牌折扣購物中心掃貨。(記者高雲兒／攝影)

據她介紹，當天不少商品已低至五折，部分商品在折扣店價格基礎上，依購買件數可再享六至八折優惠，部分品牌還可將商品直接寄往新澤西州，省下服飾類商品銷售稅。

距離「黑色星期五」還有幾天，不少紐約華人已提前前往上州伍德伯里名牌折扣購物中心掃貨。(記者高雲兒／攝影)

然而，另一名上周末前往伍德伯里的鄭女士表示體驗沒那麼愉快。她說21日中午前往時，是多年來第一次碰到停車場爆滿，光是等車位就花了不少時間，幾乎每家店都要排隊；加上冬季天黑得早，帶著孩子逛街更是有些吃不消。

她抱怨，許多熱門品牌不少商品已經缺貨，費了半天工夫排隊進店，卻找不到自己的尺碼，很多冬季外島的熱門品牌，更是一等就要等上一個小時，進去卻找不到尺碼，大呼「等待不值得」。

距離「黑色星期五」還有幾天，不少紐約華人已提前前往上州伍德伯里名牌折扣購物中心掃貨。(記者高雲兒／攝影)

除了在美國逛折扣店，也有華人熱衷於「反向海淘」。一名經常從中國網購的林女士表示，自從打開「反向海淘」的大門，便愈來愈覺得中國的東西物美價廉，尤其是一些在美國不容易買到、或者買起來不划算的小東西。

距離「黑色星期五」還有幾天，不少紐約華人已提前前往上州伍德伯里名牌折扣購物中心掃貨。(記者高雲兒／攝影)

最近中國正舉辦雙十一促銷活動，她也大肆購物一番，以防曬霜為例，她始終用不慣部分美國品牌的產品，嫌質地油膩或塗完泛白，因此每次購物都要囤上一年的亞洲品牌防曬霜。假睫毛和穿戴甲也是她每逢打折必買的商品；在美國每個月接睫毛、做美甲是一筆不小的開支，從中國買回來自己動手，則能省下不少錢。

她表示，部分生活用品在中美兩地的價格差距甚至接近人民幣與美元的匯率差，而經濟不景氣也讓她反向海淘次數更多，「雖然有快遞費，但是兩地的物價差額遠遠超過快遞費，所以還是很划算的」。她笑稱，自己現在「不是在買的路上，就是在轉運的路上」。