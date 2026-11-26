四名被告分別為35歲的黃章(音譯，又名Danny Huang)、38歲的黃燕樂(音譯，又名Logan Wong)，以及兩人的父母、62歲的黃建新(音譯，Jian Xin Huang)與61歲的黃秀琴(音譯，Xiuqin Huang)，均居住在皇后區。圖為黃建新。(法院狀書)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區華人一家四口被控透過法拉盛多家藥房，以回扣誘病患配藥並詐領醫保5500萬元，現已遭查扣資產且面臨多項重罪指控。

美國司法部24日宣布，皇后區華人 一家四口遭聯邦大陪審團起訴，涉嫌在逾五年間，透過法拉盛 多家藥房向聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡 )及醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)詐領逾5500萬元。根據本報取得的刑事控告書及起訴書，涉案藥房以彩色紙券記錄回扣金額，家族成員以「蘋果」(apple)為回扣暗語；聯邦線人曾明言自己沒有疼痛或搔癢症狀，仍被要求向醫師索取處方。檢方目前已查扣約1240萬元資產，另尋求沒收位於法拉盛、長島市及大學點的七處房產。

四名被告分別為35歲的黃章(音譯，又名Danny Huang)、38歲的黃燕樂(音譯，又名Logan Wong)，以及兩人的父母、62歲的黃建新(音譯，Jian Xin Huang)與61歲的黃秀琴(音譯，Xiuqin Huang)，均居住在皇后區。

檢方指出，2020年9月至2026年3月期間，四人涉嫌透過168 Pharmacy、169 Pharmacy、QS Pharmacy、ROK Pharmacy及19 Pharmacy等法拉盛藥房，申報醫療上非必要或以非法回扣誘使病患領取的處方藥。部分藥房還涉嫌以現金換取病患非處方藥福利卡(OTC)內的額度，卻未實際提供商品。

黃章為會計師及聯邦國稅局(IRS)註冊稅務代理人，其姊妹黃燕樂則為持照藥劑師，負責招募藥劑師及其他員工；他們的父親在多家藥房工作，母親則擔任ROK Pharmacy經理。控告書指出，黃燕樂約於今年3月離開美國，截至9月底尚未返回。

線人看診不到1分鐘

根據聯邦衛生及公共服務部監察長辦公室(HHS-OIG)探員的宣誓書，一名同時持有紅藍卡及白卡的線人，於去年7月至今年1月間多次前往涉案藥房，秘密錄音及錄影，相關對話多以普通話進行。

去年7月31日，黃章指示線人前往QS Pharmacy樓下一家診所索取處方。線人隔著窗口短暫見到醫師，便取得兩張處方。藥房員工告知，領取處方藥可以累積回扣，並發給線人一張蓋有印章及打孔記號的橙色紙券。

同年8月22日，線人目睹兩名顧客向其父黃建新出示類似紙券，換取疑似裝有超市禮券的信封。當線人詢問如何取得更多禮券時，員工稱須取得更多處方，並詢問其是否有疼痛或搔癢症狀。儘管線人明言兩者皆無，員工仍要求其向醫師索取止癢藥膏Hydrocortisone的處方。

9月4日，線人再次前往樓下診所，看診不到一分鐘，便取得價格昂貴的雙氯芬酸止痛貼片(Diclofenac Epolamine)處方。線人領藥時表明不會使用貼片，甚至提出將藥品還給藥房，員工卻要求其帶走，稱可轉送朋友。

此後，線人在未要求續藥、也未再次看診的情況下，再度收到同款止痛貼片。今年2月，醫保申報紀錄更顯示，藥房聲稱向線人提供了其從未要求或領取的處方藥。

暗號「蘋果」換取禮金

執法人員取得的通訊紀錄顯示，兩名子女早在2022年便以「蘋果」作為現金回扣的暗語，並曾透過簡訊討論其他藥房提供的回扣較高，以及母親因同業遭執法機構查辦而感到害怕。

今年3月31日，執法人員搜查三家藥房及黃章經營的88 Accounting會計事務所，在會計事務所查獲約30萬元現金、橙色紙券、裁紙機、信封及OTC卡刷卡機；另在藥房搜出多疊超市禮券，以及寫有顧客姓名、裝有現金或禮券的信封。

宣誓書指出，兩名年長被告在自願接受執法人員問話時，均承認曾向顧客提供超市禮券，且知道支付這類回扣違法。

七處房產恐遭沒收

起訴書還披露，黃章涉嫌在報稅客戶不知情的情況下，冒用其姓名、地址及社安號碼，以名為FreshBasket的公司處理藥房OTC卡交易。兩名子女另涉嫌安排人頭業主、偽造藥房所有權及庫存紀錄，以隱瞞實際控制權。

2021年至2024年間，兩人涉嫌透過空殼公司等轉移至少1500萬元詐欺所得，用於購置房產、投資股票及加密貨幣等。黃燕樂另被控以逾8萬7000元涉案資金購買一輛特斯拉Model Y休旅車。

檢方擬沒收的七處房產中，三處位於法拉盛、三處位於長島市，另有一處位於大學點；已查扣的資產則包括現金、銀行存款、股票及數百萬元加密貨幣。

四名被告分別面臨共謀醫療保健詐欺、支付非法回扣、洗錢、加重身分盜竊及逃稅等不同罪名。若各自所面臨的罪名均成立，黃章最高可面臨107年監禁，黃燕樂為55年，黃建新為35年，黃秀琴則為五年。