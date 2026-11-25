感恩節出行潮湧現，25日(周三)起交通壓力將顯著增加。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節前後紐約交通將進入高峰，25日出城車潮最擁擠，26日遊行導致曼哈頓多路段封閉，地鐵公車改班，鐵路與機場也需提早規劃。

感恩節 出行潮漸入高峰，節前的25日(周三)將迎來繁忙交通。美國汽車協會(AAA)預計，紐約等大都會地區的壅塞程度可能達平日兩倍，下午至傍晚尤其嚴重。26日(周四)梅西感恩節大遊行也將給曼哈頓 帶來大範圍封路的影響，地鐵 及公車當天改按周日班表運行，民眾出行須預留交通時間。

前紐約市交通局長史華茲(Sam Schwartz)建議，計畫25日開車離城者應把握上午時段，「愈早出發愈好」。他預計，當天下午1時起車流會明顯增加，壅塞可能延續至晚間6、7時。范威克高速路(Van Wyke Expw)、大中央公路(Grand Central Parkway)、布碌崙—皇后區快速道路(BQE)及新澤西收費公路(New Jersey Turnpike)等均可能受影響。

曼哈頓封路將從遊行前一天開始。依市府公告，中央公園西側72街至88街路段，25日凌晨2時起封閉；72街至59街路段則於上午8時起封閉，封路均預定持續至26日下午3時。34街第五至第九大道路段，從25日晚間9時起封閉至翌日下午3時。

大都會運輸署(MTA)表示，26日感恩節當天地鐵及公車改按周日班表運行。上西城B、C線車站因氣球充氣活動及遊行實施管制：81街自然歷史博物館站25日上午11時至晚間8時關閉，26日凌晨4時至上午11時再度關閉；72街站部分出入口亦受限制。民眾可考慮改搭1、2、3號線前往附近。

感恩節當天，中城遊行沿線公車可能因封路、改道而延誤；27日(周五)多數公車採縮減的平日班表，班距可能拉長，部分曼哈頓路線停開大站快車，出門前宜查詢MTA應用程式。

通勤鐵路則加開列車疏運。長島鐵路26日於Babylon、Port Jefferson及Ronkonkoma支線，在遊行前後增加往返曼哈頓班次；大都會北方鐵路Hudson、Harlem及New Haven線亦增班。27日長島鐵路採平日班表，上述三條北方鐵路線採周六班表並加開尖峰列車，兩鐵路當天均適用離峰票價。

航空方面，紐新航港局(Port Authority)預計，25日、29日及30日機場最為繁忙，並建議國內線旅客至少提前兩小時抵達機場，國際線至少提前三小時。