台積電加碼投資亞利桑那州廠區。（圖／取自台積電官網）

AI摘要 文章摘要整理： 台積電將在12月4日為亞利桑納廠擴建舉行慶典，黃仁勳與美方政商領袖可能出席，凸顯美國半導體在地化布局的重要性。

台積電 斥資2,650億美元打造美國半導體製造聚落，將迎來重要里程碑。台積電將於12月4日在亞利桑納州廠區舉行擴建慶祝典禮，對照4年前首批機台移入典禮的規格，典禮可望邀來美方政治領袖與科技界大咖與會，其中剛重返Nvidia輝達 (另稱英偉達)執行長職位的黃仁勳 ，預期也有機會將這場典禮作為回歸後首場公開活動，備受關注。

根據台積電供應商收到的邀請函，台積電將於美國時間12月3日晚間舉辦供應商歡迎晚宴，隔天中午在亞利桑納州廠區舉行盛大的擴建慶祝典禮。邀請函由台積電董事長魏哲家親自簽名，表達對此事的重視程度。

魏哲家在邀請函中提到，台積電亞利桑納州投資案是美國史上規模最大的外國直接投資，象徵一項具有畫時代意義、規模達數千億美元的投資承諾。隨著策略性取得亞利桑納州303號州道以南土地，台積電將整合南、北兩大園區，總占地達2000英畝。

川普總統23日接受CNBC訪問時說，台積電將到德州設廠，他也稱讚魏哲家是個天才。

目前台積電亞利桑納州第一廠已量產四奈米，第二廠已完成廠房建設並進行機台移入及安裝，預計2027年第三季量產三奈米；第三廠及後續先進製程、先進封裝廠建設進度，也將成為此次典禮的觀察重點。

回顧2022年12月6日，台積電美國亞利桑納州第一座晶圓廠舉行首批機台移入典禮，當時美國總統拜登、商務部長雷蒙多親自出席，台積電創辦人張忠謀、時任董事長劉德音及總裁魏哲家也共同參與。當時包括蘋果前執行長庫克、黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰、美光執行長梅羅特，以及艾司摩爾、應用材料、科林研發等全球半導體設備大廠高層均出席，堪稱全球半導體產業的1場高峰會。

根據邀請函，台積電規畫於12月3日晚間，在亞利桑納州知名的度假酒店Fairmont Scottsdale Princess舉行供應商歡迎酒會暨自助晚宴，讓來自全球各地的供應鏈合作夥伴提前聚會。12月4日上午9時起，受邀貴賓將陸續進入台積電亞利桑納州廠區，再舉行慶祝招待會。

台積電擴大美國投資是川普政府推動半導體製造在地化的重要案例，屆時美國政治與科技領袖出席層級，將對川普政府希望美國自主掌握在地製造的先進製程晶片，建立半導體新聚落，具有高度指標意義。而黃仁勳重新掌舵輝達後，若能與魏哲家同台，也將是市場觀察輝達未來發展及台美AI產業合作的重要場合。

台積電將於12月4日在亞利桑納州廠區舉行擴建慶祝典禮，後續先進製程、先進封裝廠的建設進度，將成為這次典禮觀察重點。圖為台積電亞利桑納廠外觀。(中央社)