台積電加碼美國12/4慶亞利桑納廠擴建 黃仁勳可能與會
台積電將在12月4日為亞利桑納廠擴建舉行慶典，黃仁勳與美方政商領袖可能出席，凸顯美國半導體在地化布局的重要性。
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台積電將在12月4日為亞利桑納廠擴建舉行慶典，黃仁勳與美方政商領袖可能出席，凸顯美國半導體在地化布局的重要性。
台積電斥資2,650億美元打造美國半導體製造聚落，將迎來重要里程碑。台積電將於12月4日在亞利桑納州廠區舉行擴建慶祝典禮，對照4年前首批機台移入典禮的規格，典禮可望邀來美方政治領袖與科技界大咖與會，其中剛重返Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長職位的黃仁勳，預期也有機會將這場典禮作為回歸後首場公開活動，備受關注。
根據台積電供應商收到的邀請函，台積電將於美國時間12月3日晚間舉辦供應商歡迎晚宴，隔天中午在亞利桑納州廠區舉行盛大的擴建慶祝典禮。邀請函由台積電董事長魏哲家親自簽名，表達對此事的重視程度。
魏哲家在邀請函中提到，台積電亞利桑納州投資案是美國史上規模最大的外國直接投資，象徵一項具有畫時代意義、規模達數千億美元的投資承諾。隨著策略性取得亞利桑納州303號州道以南土地，台積電將整合南、北兩大園區，總占地達2000英畝。
川普總統23日接受CNBC訪問時說，台積電將到德州設廠，他也稱讚魏哲家是個天才。
目前台積電亞利桑納州第一廠已量產四奈米，第二廠已完成廠房建設並進行機台移入及安裝，預計2027年第三季量產三奈米；第三廠及後續先進製程、先進封裝廠建設進度，也將成為此次典禮的觀察重點。
回顧2022年12月6日，台積電美國亞利桑納州第一座晶圓廠舉行首批機台移入典禮，當時美國總統拜登、商務部長雷蒙多親自出席，台積電創辦人張忠謀、時任董事長劉德音及總裁魏哲家也共同參與。當時包括蘋果前執行長庫克、黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰、美光執行長梅羅特，以及艾司摩爾、應用材料、科林研發等全球半導體設備大廠高層均出席，堪稱全球半導體產業的1場高峰會。
根據邀請函，台積電規畫於12月3日晚間，在亞利桑納州知名的度假酒店Fairmont Scottsdale Princess舉行供應商歡迎酒會暨自助晚宴，讓來自全球各地的供應鏈合作夥伴提前聚會。12月4日上午9時起，受邀貴賓將陸續進入台積電亞利桑納州廠區，再舉行慶祝招待會。
台積電擴大美國投資是川普政府推動半導體製造在地化的重要案例，屆時美國政治與科技領袖出席層級，將對川普政府希望美國自主掌握在地製造的先進製程晶片，建立半導體新聚落，具有高度指標意義。而黃仁勳重新掌舵輝達後，若能與魏哲家同台，也將是市場觀察輝達未來發展及台美AI產業合作的重要場合。
台積電將於美國時間12月3日晚間舉辦供應商歡迎晚宴，並在12月4日中午於亞利桑納州廠區舉行擴建慶祝典禮，凸顯其美國製造布局進入新階段。 因為台積電亞利桑納投資被形容為美國史上規模最大的外國直接投資，且將整合南、北兩大園區至2000英畝，象徵先進製程與供應鏈在地化的重要進展。 黃仁勳若與魏哲家同台，將成為輝達與台積電合作及AI產業鏈走向的重要觀察場合，也可能反映美國科技領袖對台積電美國擴產計畫的支持程度。
精華 FAQ
台積電將於美國時間12月3日晚間舉辦供應商歡迎晚宴，並在12月4日中午於亞利桑納州廠區舉行擴建慶祝典禮，凸顯其美國製造布局進入新階段。
因為台積電亞利桑納投資被形容為美國史上規模最大的外國直接投資，且將整合南、北兩大園區至2000英畝，象徵先進製程與供應鏈在地化的重要進展。
黃仁勳若與魏哲家同台，將成為輝達與台積電合作及AI產業鏈走向的重要觀察場合，也可能反映美國科技領袖對台積電美國擴產計畫的支持程度。
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