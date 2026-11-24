紐約市府公布了第三批「9/11文件」，使公開的文件總數達到44萬頁。圖為九一一紀念日晚間曼哈頓打出的紀念光柱。(記者許君達／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市再公開8萬餘份9/11災後檔案，讓上線文件總量達44萬頁，網站自9月啟用後訪問已破1100萬次。

紐約市 法務部22日再次公布8萬餘份9/11恐襲災後檔案，使該系列文件向公眾開放的總量達到44萬頁。「9/11文件」匯集了2001年9/11恐怖襲擊發生後數年內，紐約市府各部門的公文，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)市府將其編列成數據庫供公眾查詢，旨在讓倖存者、受害者家屬以及普通市民更詳細了解時任市府在災難後的應急措施和決策，截至當前網站的總訪問量已超過1100萬次。

公眾可透過「9/11文件入口網站」nyc.gov/sept11docs查找相關文件。該網站由市府2027財年預算專門撥付的3400萬元資金所建，至今已完成了三批檔案的數位化，總量從最初的17萬頁增加到如今的44萬頁，更多文件未來還將陸續分批上傳。自今年9月上線以來，該網站的總訪問量已超過1100萬次。

2001年世貿中心雙子塔在遇襲倒塌的過程中，釋放出大量有毒有害的煙塵物質，廢墟附近的土地據報亦遭汙染。大量來自包括曼哈頓華埠在內的周邊社區居民、以及在災難中倖存的第一線救援人員事後罹患癌症等後遺症。民間倡議團體多年來堅持透過法律訴訟等手段，要求歷任市府將當時被封存的政府文件公開，給公眾一個交代。

據介紹，檔案公布的批次根據其所來自的不同部門畫分，9月首批公布的17萬頁文件主要來自市紀錄與資訊服務局(DORIS)和市環境保護局(DEP)，內容包括襲擊發生後數周至數月間的空氣品質監測紀錄和相關健康隱憂，還有一份被稱為「哈丁備忘錄」的敏感檔案，該文件由下屬部門匯總交給時任副市長哈丁(Robert Harding)，內容揭示了時任市府為避免遭遇大規模訴訟而有意隱瞞廢墟周邊有毒物質危害的考量。

在隨後上傳的批次中，有來自市消防局(FDNY)、市警(NYPD)、市樓宇局(DOB)等部門的文件亦包含其中。

曼達尼表示，很多市民為了一個肯定的答案已等待了數十年，本次公開文件，即是為了履行承諾，讓所有當事人或家屬得到他們應得的資訊和真相。