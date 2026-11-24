梅西感恩節大遊行將迎來第100屆，100隻大小氣球將出現在今年的遊行中。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 梅西感恩節大遊行迎來第100屆，將展出破紀錄的100個氣球與多款經典角色，但紐約當日恐遇強風降雨，氣球能否升空仍待天候決定。

第100屆梅西感恩節 大遊行(Macy’s Thanksgiving Day Parade)將在26日(周四)登場，不過根據天氣預報，感恩節當日紐約地區或將迎來強風和降雨天氣，如果風力過強，備受期待的氣球恐無法出場。

遊行將在24日早8時30分開拔，起點位於曼哈頓中央公園西側的美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)外，終點位於中城梅西百貨 ，全長2.5哩，最佳觀賞位置分別位於中央公園西路(Central Park West)、59街交第七大道附近、以及第六大道交42街附近。

遊行途經的哥倫布圓環(Columbus Circle)和先鋒廣場(Harald Square)則為限制區域，謝絕觀眾靠近。不便前往現場的市民亦可在家收看NBC的直播，直播時間為早8時30分至正午12時。

梅西感恩節大遊行始創於1924年，二戰期間曾中斷兩年。巨型充氣裝置是遊行活動最有代表性的特色，今年為慶祝第100屆，特準備100個大小氣球，數量創歷史紀錄。

本年度的氣球人物選角突出歷史傳承，多款經典角色將與觀眾見面，其中包括最古老的菲力貓(Felix the Cat)造型。

1931年出現在感恩節遊行中的「藍色河馬」(Blue Hippopotamus)時隔95年後也將再次回歸。這隻氣球在當年的遊行結束後不慎飛走，在飛過帝國大廈的樓頂後，下落不明，成為感恩節遊行百餘年歷史中唯一未能找回的氣球，此後「藍色河馬」這一角色也再未出現在遊行中。

今年8月，梅西方面宣布將復刻「藍色河馬」氣球，以致敬歷史，而這隻新氣球問世的當日，辛辛那提動物園的明星河馬菲歐娜(Fiona)因誤食帽子而離世，令全球粉絲為之心碎。遊行主辦方因此宣布，將用「藍色河馬」向菲歐娜致敬。

此外，經典卡通角色凱蒂貓、米老鼠、超級馬里奧等亦將與觀眾見面。由梅西工作室自行創作的小熊角色Billie Brightpaw則將在本次遊行中首次面世。在電視機前收看直播的觀眾，還將有機會看到由美國和韓國當紅團體帶來的流行音樂演出，以及由九部百老匯音樂劇團隊聯合製作的一場特別演出。

壞消息是，遊行當日天公很可能不作美。預報顯示，從26日上午起，紐約將出現風雨天氣，瞬時最大風速可達每小時40哩，出現中等強度降雨的概率則達到95%，早間最低氣溫僅為華氏40度，結合風寒效應，體感溫度將低於冰點。根據紐約市的安全規定，當持續風速超過每小時23哩、瞬時陣風超過每小時34哩時，巨型氣球必須停飛。

今年感恩節期間天公不作美，或將出現風雨交加的天氣。圖為2024年的遊行冒著大雨開拔。(記者許君達╱攝影)