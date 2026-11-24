馬斯佩擬設165床遊民收容所 黃友興反對 市府將開社區會議
紐約市府計畫在皇后區馬斯佩設165床遊民收容所，因鄰近特殊教育學校與商業設施引發反彈；黃友興反對並爭取到正式社區會議。
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紐約市府計畫在皇后區馬斯佩設165床遊民收容所，因鄰近特殊教育學校與商業設施引發反彈；黃友興反對並爭取到正式社區會議。
紐約市府計畫在皇后區馬斯佩(Mespath)增設一處可容納165名成年男性的遊民收容所，因鄰近特殊教育學校及商業設施，引發地方反彈。市議員黃友興(Phil Wong)日前發表聲明，重申反對計畫，並證實市府已應其要求，同意舉辦正式社區會議，讓居民及商家直接向相關部門表達意見。
收容所預計設於法拉盛大道55-05號，由非營利機構Lantern Community Services營運，主要收容單身成年男性。地點鄰近知名展演場地Knockdown Center及夜店Basement，距離服務特殊需求學生的Walter Reed School約1000呎。
據「紐約郵報」報導，Knockdown Center也傳出反對收容所計畫，該場地曾是市長曼達尼(Zohran Mamdani)發表上任百日演說的地點。黃友興近日致函市社會服務局(DSS)，指出場地方擔憂收容所影響周邊商業活動。不過，場地方尚未公開證實其立場。
黃友興表示，自接獲市府通知以來，他的辦公室持續與相關部門溝通，也會見居民及商家了解疑慮，接下來將與市長辦公室及相關局處代表正式會面。他強調，附近有特殊教育學校，商家也可能受到影響，但市府事前未徵詢社區意見，讓居民難以接受。
黃友興指出，市府已同意舉辦正式社區會議，屆時遊民服務局(DHS)及其他相關部門將派員出席，直接回答居民疑問，日期與地點仍待公布。
他也呼籲居民透過民選官員及Juniper Park Civic Association、COMET等長期服務當地的組織取得資訊，避免將其他團體自行舉辦的活動誤認為市府正式會議。
馬斯佩收容所是市府近期規畫的12處新收容設施之一，其中三處位於皇后區，另兩處分別設於木邊及阿斯托里亞，預計於2027年至2030年間陸續啟用。
市府表示，新增設施是為了增加收容容量、改善安置環境。至於馬斯佩收容所的啟用時間及安全管理措施，仍待進一步說明。
市府計畫在法拉盛大道55-05號設置一處可容納165名成年男性的收容所，由Lantern Community Services營運，主要收容單身成年男性，屬於市府近期新增設施之一。 反對原因包括收容所鄰近Walter Reed School等特殊教育學校，也靠近Knockdown Center與夜店等商業場所，地方憂心影響安全、學生受教環境與周邊商業活動。 黃友興表示已促使市府同意舉辦正式社區會議，屆時DHS等相關部門將到場回應居民與商家提問，日期與地點尚待公布，方便社區直接表達意見。
精華 FAQ
市府計畫在法拉盛大道55-05號設置一處可容納165名成年男性的收容所，由Lantern Community Services營運，主要收容單身成年男性，屬於市府近期新增設施之一。
反對原因包括收容所鄰近Walter Reed School等特殊教育學校，也靠近Knockdown Center與夜店等商業場所，地方憂心影響安全、學生受教環境與周邊商業活動。
黃友興表示已促使市府同意舉辦正式社區會議，屆時DHS等相關部門將到場回應居民與商家提問，日期與地點尚待公布，方便社區直接表達意見。
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