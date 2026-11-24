紐約市府計畫在皇后區馬斯佩法拉盛大道55-05號設立165床男性遊民收容所，引發周邊居民及商家反對。(Apple Maps截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市府計畫在皇后區馬斯佩設165床遊民收容所，因鄰近特殊教育學校與商業設施引發反彈；黃友興反對並爭取到正式社區會議。

紐約市府計畫在皇后區 馬斯佩(Mespath)增設一處可容納165名成年男性的遊民 收容所，因鄰近特殊教育學校及商業設施，引發地方反彈。市議員黃友興 (Phil Wong)日前發表聲明，重申反對計畫，並證實市府已應其要求，同意舉辦正式社區會議，讓居民及商家直接向相關部門表達意見。

收容所預計設於法拉盛大道55-05號，由非營利機構Lantern Community Services營運，主要收容單身成年男性。地點鄰近知名展演場地Knockdown Center及夜店Basement，距離服務特殊需求學生的Walter Reed School約1000呎。

據「紐約郵報」報導，Knockdown Center也傳出反對收容所計畫，該場地曾是市長曼達尼(Zohran Mamdani)發表上任百日演說的地點。黃友興近日致函市社會服務局(DSS)，指出場地方擔憂收容所影響周邊商業活動。不過，場地方尚未公開證實其立場。

黃友興表示，自接獲市府通知以來，他的辦公室持續與相關部門溝通，也會見居民及商家了解疑慮，接下來將與市長辦公室及相關局處代表正式會面。他強調，附近有特殊教育學校，商家也可能受到影響，但市府事前未徵詢社區意見，讓居民難以接受。

黃友興指出，市府已同意舉辦正式社區會議，屆時遊民服務局(DHS)及其他相關部門將派員出席，直接回答居民疑問，日期與地點仍待公布。

他也呼籲居民透過民選官員及Juniper Park Civic Association、COMET等長期服務當地的組織取得資訊，避免將其他團體自行舉辦的活動誤認為市府正式會議。

馬斯佩收容所是市府近期規畫的12處新收容設施之一，其中三處位於皇后區，另兩處分別設於木邊及阿斯托里亞，預計於2027年至2030年間陸續啟用。

市府表示，新增設施是為了增加收容容量、改善安置環境。至於馬斯佩收容所的啟用時間及安全管理措施，仍待進一步說明。