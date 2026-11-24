亞總會和布碌崙民安隊為市警72分局新局長阿凱登舉辦歡迎儀式。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 亞總會與布碌崙民安隊歡迎新任72分局局長阿凱登，盼與警方合作守護日落公園等華社治安，並共同面對交通與輕便摩托車問題。

美國亞裔 社團聯合總會(亞總會)和布碌崙 (布魯克林)民安隊23日在日落公園 華社舉辦歡迎會，迎接新到任的市警72分局新局長警官阿凱登(Kenan Akaydin)。阿凱登和原局長副督察亞辛(Deputy Inspector Mobeen Yasin)已於17日完成交接。

41歲的警官阿凱登是土耳其裔，他於2008年7月加入市警察局，從警已有18年，阿凱登先前任職70、61、41、110分局和市捷運警局第20區，以及皇后區北區勤務指揮中心(Patrol Borough Queens North)、布碌崙南區勤務指揮中心(Patrol Borough Brooklyn South)等。本月被派到72分局擔任局長前，阿凱登自2025年3月起在市警緊急服務組(Emergency Services Unit)擔任指揮官。

亞總會會長陳善莊和布碌崙民安隊隊長柳寶枝歡迎阿凱登到任，他們感謝72分局歷任局長在維持社區安寧和保一方平安方面做出的貢獻，並表示今後將與新局長密切合作，共同保證華裔社區安居樂業。阿凱登對華裔社區的歡迎儀式表示感謝，他說自己原本以為只是小型聚餐，進門後發現比預想隆重，他為自己能為華社服務感到高興。

72分局的服務範圍涵蓋布碌崙的日落公園和溫莎台地(Windsor Terrace)等社區，是全市華裔居民最集中的市警分局之一。阿凱登說，小時候他的許多朋友都是亞裔。他常去克羅普西公園(Cropsey Park)打籃球，一起打球的孩子中有不少是亞裔。阿凱登說，到72分局上任前，他就聽說當地的西語裔和亞裔和熱情，到任一周來，他發現當地居民都很歡迎他，也樂於提供幫助。

在談及轄區內的治安問題時，阿凱登提到了轄區內的輕便摩托車問題，也指出交通是當地長期面對的挑戰。

市警72分局新局長阿凱登(左二)與亞總會會長陳善莊(左一)、布碌崙民安隊隊長柳寶枝(右一)合影。(記者胡聲橋╱攝影)