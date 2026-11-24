亞總會歡迎新任72分局長 攜手維護華社治安
亞總會與布碌崙民安隊歡迎新任72分局局長阿凱登，盼與警方合作守護日落公園等華社治安，並共同面對交通與輕便摩托車問題。
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亞總會與布碌崙民安隊歡迎新任72分局局長阿凱登，盼與警方合作守護日落公園等華社治安，並共同面對交通與輕便摩托車問題。
美國亞裔社團聯合總會(亞總會)和布碌崙(布魯克林)民安隊23日在日落公園華社舉辦歡迎會，迎接新到任的市警72分局新局長警官阿凱登(Kenan Akaydin)。阿凱登和原局長副督察亞辛(Deputy Inspector Mobeen Yasin)已於17日完成交接。
41歲的警官阿凱登是土耳其裔，他於2008年7月加入市警察局，從警已有18年，阿凱登先前任職70、61、41、110分局和市捷運警局第20區，以及皇后區北區勤務指揮中心(Patrol Borough Queens North)、布碌崙南區勤務指揮中心(Patrol Borough Brooklyn South)等。本月被派到72分局擔任局長前，阿凱登自2025年3月起在市警緊急服務組(Emergency Services Unit)擔任指揮官。
亞總會會長陳善莊和布碌崙民安隊隊長柳寶枝歡迎阿凱登到任，他們感謝72分局歷任局長在維持社區安寧和保一方平安方面做出的貢獻，並表示今後將與新局長密切合作，共同保證華裔社區安居樂業。阿凱登對華裔社區的歡迎儀式表示感謝，他說自己原本以為只是小型聚餐，進門後發現比預想隆重，他為自己能為華社服務感到高興。
72分局的服務範圍涵蓋布碌崙的日落公園和溫莎台地(Windsor Terrace)等社區，是全市華裔居民最集中的市警分局之一。阿凱登說，小時候他的許多朋友都是亞裔。他常去克羅普西公園(Cropsey Park)打籃球，一起打球的孩子中有不少是亞裔。阿凱登說，到72分局上任前，他就聽說當地的西語裔和亞裔和熱情，到任一周來，他發現當地居民都很歡迎他，也樂於提供幫助。
在談及轄區內的治安問題時，阿凱登提到了轄區內的輕便摩托車問題，也指出交通是當地長期面對的挑戰。
美國亞裔社團聯合總會與布碌崙民安隊於23日在日落公園舉辦歡迎會，迎接新到任的72分局局長阿凱登，並表達將持續合作維護華社安寧。 阿凱登現年41歲，2008年加入市警，已有18年警齡，曾任70、61、41、110分局及市捷運警局第20區，也在皇后區北區與布碌崙南區勤務指揮中心任職。 他指出72分局轄區內的輕便摩托車問題相當突出，交通也是長期挑戰之一；他表示很高興能為華社服務，並感受到當地居民對新局長的熱情與支持。
精華 FAQ
美國亞裔社團聯合總會與布碌崙民安隊於23日在日落公園舉辦歡迎會，迎接新到任的72分局局長阿凱登，並表達將持續合作維護華社安寧。
阿凱登現年41歲，2008年加入市警，已有18年警齡，曾任70、61、41、110分局及市捷運警局第20區，也在皇后區北區與布碌崙南區勤務指揮中心任職。
他指出72分局轄區內的輕便摩托車問題相當突出，交通也是長期挑戰之一；他表示很高興能為華社服務，並感受到當地居民對新局長的熱情與支持。
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