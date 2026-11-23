流感來襲，衛生單位呼籲民眾在擁擠地方最好戴上口罩。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節前紐約州流感提前升溫，病例較去年同期大增，全州與紐約市皆維持高位，衛生官員提醒民眾盡快打疫苗並做好防護。

感恩節 將至，紐約市民正準備與親友團聚或出行；但今年提早來襲的流感 潮，可能為假期安排增添變數。州衛生廳數據顯示，自10月初以來，全州已通報逾4萬3000宗流感病例，是去年同期約7000宗的六倍多。

州內病例連續數周上升，11月首周超過1萬2000宗；截至14日的一周雖減少4%至1萬1891宗，仍處高位。同一周有886人因流感住院，較前周增加2%，其中65歲以上長者及四歲以下幼童的住院率最高。

紐約市同期通報6467宗病例，按行政區計算，布魯克林(布碌崙)有1958宗、皇后區1755宗、布朗士1329宗、曼哈頓1097宗、史泰登島328宗。全市病例略有回落，但皇后區由前周1727宗增至1755宗，是五區中唯一繼續上升的行政區。

市衛生局疾病控制副局長霍華德(Andrea Howard)表示，若感到不適，應留在家中並避免參加聚會；平時應勤洗手，咳嗽或打噴嚏時遮掩口鼻，在擁擠場所也可考慮戴口罩。

霍華德指出，接種疫苗仍是預防流感重症最有效的方法。市衛生局建議所有年滿六個月的民眾接種流感疫苗；接種後約需兩周才能建立較完整的免疫保護，因此不宜拖延。

沒有保險的市民也可獲得免費或低價疫苗，華埠高雲尼診所及王嘉廉社區醫療中心、法拉盛王嘉廉社區醫療中心，以及布碌崙日落公園家庭健康中心均提供接種服務。部分診所按收入收費，民眾前往前宜致電確認資格及疫苗存量；市立醫療系統的接種服務不受移民身分影響。

聯邦數據顯示，今年流感在全美也較往年更早出現。不過，霍華德表示，病例較早增加不代表本季疫情一定更加嚴重。市民可透過市衛生局疫苗地圖查找接種地點：https://shorturl.at/wyjDE。

紐約流感病例今年提早攀升，衛生官員呼籲民眾在感恩節聚會前接種疫苗，沒有醫療保險者也可到指定診所免費或低價接種。(美聯社)