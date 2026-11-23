華埠加薩林街20日發生命案，一名62歲華裔女子遇害、另一名66歲華裔男室友則遭襲受傷。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 華埠加薩林街命案嫌犯弗洛倫蒂諾出庭，檢方指62歲華裔女死者疑遭勒斃並可能受性侵，66歲室友亦遭襲受傷，法官已裁定還押候審。

曼哈頓華埠加薩 林街命案的25歲嫌犯弗洛倫蒂諾(Alexander Florentino)22日出庭應訊，檢方在庭上披露，62歲華裔 女死者疑遭嫌犯以黑色繩索勒斃，現場情況顯示她可能還曾遭性侵 。與她同住的一名66歲華裔男子返家後，也被嫌犯以酒瓶擊中頭部並企圖勒頸，導致腦出血。法官目前下令將兇嫌還押、不得保釋。

檢方在庭上表示，弗洛倫蒂諾20日下午疑闖入加薩林街27號一處住宅行竊，以黑色繩索勒住女死者頸部。女子被發現時倒臥血泊，下身衣物遭脫去，頸部留有勒痕，面部及嘴唇嚴重腫脹。檢方稱，現場情況顯示她可能遭受非自願性接觸。

女子的66歲男性室友在案發期間返家，發現異狀後與嫌犯發生衝突。檢方表示，兇嫌涉嫌以啤酒瓶擊中室友頭部，並企圖將他勒斃。警方到場時發現，室友面部有割傷，頸部也出現疑似遭勒的紅斑，他後來因襲擊造成腦出血，目前仍在醫院康復。

檢方稱，弗洛倫蒂諾逃離現場後，又企圖闖入相隔一個街區的另一處住宅，但住戶及時鎖上地下室門，未讓他進入。他隨後翻越欄杆、攀上棚架，並在多棟矮樓的屋頂之間逃竄，最後打破亨利街9號一扇窗戶，躲進地下室洗手間，之後遭警方拘捕。

警方表示，弗洛倫蒂諾案發前曾被監視器拍到穿著一雙容易辨認的紅鞋，該雙鞋其後被留在命案現場。

弗洛倫蒂諾目前面對謀殺、企圖謀殺、勒頸、入室犯罪、襲擊及企圖襲擊等11項控罪。法官波利(Rachel Pauley)表示，被告若獲釋，極可能不按時返庭，因此拒絕自行具結或保釋，將他還押候審。

法庭紀錄顯示，弗洛倫蒂諾在命案發生前一天才獲釋，他19日因輕竊及持有贓物案件出庭，檢方要求法官裁定3000元現金保釋或9000元保證金，但法官最終准予監督釋放；翌日下午，加薩林街便發生命案。

弗洛倫蒂諾今年另涉及至少五宗仍在審理的刑事案件，包括縱火、刑事毀壞、持有贓物、持有管制藥物及輕竊等指控。市警此前表示，他與兩名受害者之間的關係仍在調查，不過現階段公布的11項控罪中，尚未包括性犯罪罪名。