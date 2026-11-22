左起：西川、亞利桑那州立大學副教授、詩歌翻譯家柯夏智(Lucas Klein)、英國作家兼編輯艾禮凱(Alec Ash)。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 余華與西川在紐約出席美中文學對談，分享創作、翻譯與改編經驗，並討論AI對文學的影響，強調文學在不同語言中可生成新的理解。

詩人西川與作家余華21日在華美協進社出席「文學迴響」(Literary Echoes)美中文學對談，與作家、譯者及學者分享創作與閱讀經驗。活動圍繞當代中國文學，探討個人生活如何進入寫作，以及作品如何走進不同語言與文化中的讀者世界。

西川讀英譯 遇見另一個自己

英文座談由英國作家兼編輯艾禮凱(Alec Ash)主持，西川與詩歌翻譯家柯夏智(Lucas Klein)同台。艾禮凱把問題直接拋給西川：讀到自己的詩被譯成英文，是否仍認得那是自己的作品，還是像遇見一位遠親？

西川表示，自己原先並不知道作品在英文中應該是什麼模樣，譯者替他建立了另一種語言中的形象。翻譯讓他得以認識英文中的「西川」，也讓他看到自己未曾預想的樣子。

談及作者與譯者如何合作，柯夏智也分享了與西川修改譯稿的經驗。他表示，西川英文好，會閱讀譯稿並修正錯誤，讓他對這些譯作更有信心。他也指出，詩歌同樣講究精確，不能把詩中的多義性等同模糊，「有些原本不易察覺的歧義，反而能在翻譯過程中浮現。」

余華談創作 不為流派而寫

在由北京師範大學文學院副院長張莉主持的中文座談中，余華與美國作家帕克(Emily Parker)對談。余華在1980年代以「十八歲出門遠行」等實驗性小說受到關注，被視為先鋒文學代表作家。進入1990年代，「活著」、「許三觀賣血記」以較平實的敘事書寫普通人的生活與命運，也引來他是否告別先鋒寫作的討論。

「沒有一個作家會為一個流派寫作。」余華在座談中重申，寫作首先是為自己。作品可以在譯者、導演與讀者手中長出不同的面貌，作者也可以隨著新的題材改變寫法。

張莉把話題帶向文學作品搬上銀幕後的「回響」，余華隨即提到兩部自己喜歡的電影：張藝謀執導的「活著」，以及魏書鈞執導的「河邊的錯誤」。「它們的特點都是跟原作不太像。」余華說。他表示，小說與電影是不同類型，即使以同一個故事為核心，也會形成各自獨立的文本。

從翻譯中的誤解 談人的不完美

談到外文譯本，余華表示，自己不像西川那樣精通英文，無法直接核查譯本，因而選擇尊重譯者的判斷。他回憶，有人曾為中文「草」與「苗」在葡萄牙文中如何區分而困惑，後來發現譯者把「苗」換成「花」，讓當地讀者較容易理解原句的對照。

身兼譯者的西川表示，作品在語言之間流轉，會不斷產生新的理解。「所有譯者一起工作，創造一個世界。」

如今，翻譯與寫作也有了人工智慧(AI)的參與，連詩歌都能由AI生成。但西川認為，AI的文字過於工整，反而可能失去詩歌中屬於人的特質。他說：「人的缺點與不完美，恰恰是人類最珍貴的部分。」

左起：北京師範大學文學院副院長張莉、美國作家帕克(Emily Parker)、余華。(記者范航瑜╱攝影)