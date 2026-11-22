市警緊急勤務小組警員持長槍及防護裝備，在案發地點展開搜索。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 曼哈頓華埠一棟建築內發生命案，62歲華裔女子遇害、66歲華裔男子受傷，警方翌日逮捕25歲嫌犯，並指他前一周才剛獲釋。

曼哈頓華埠20日下午發生命案，一名62歲華裔 女子在加薩 林街(Catherine St.)一棟建築內遇害，另有一名66歲華裔男子遭襲受傷。市警(NYPD)大舉搜捕後，逮捕一名25歲、居無定所的男子，控以謀殺、企圖謀殺等多項罪名。法庭紀錄顯示，嫌犯今年還涉及至少五宗刑事案件，並於命案發生前一周獲釋。

根據市警通報，20日下午約3時22分，華埠五分局接報前往加薩林街27號處理求助。警員抵達後，發現一名62歲女子失去意識，臉部及頸部有外傷。緊急醫療人員將她送往醫院，宣告不治。具體死因有待市首席法醫辦公室裁定。

市警表示，警員當時亦在現場發現一名66歲男子，右臉有割傷，傷勢由頭部遭玻璃瓶擊中造成。男子隨後被送往醫院接受治療，情況穩定。

警方表示，經調查，於21日上午逮捕25歲、居無定所的弗洛倫蒂諾(Alexander Florentino)，控以謀殺、企圖謀殺、兩項勒頸、入室犯罪、襲擊及企圖襲擊等罪名。

紐約州法院紀錄顯示，弗洛倫蒂諾今年還涉及至少五宗刑事案件，包括縱火、刑事毀壞、持有贓物、毒品及輕竊等指控，均仍在審理中。

其中，8月3日案件涉及五級非法持有贓物；9月2日案件涉及四級刑事毀壞及五級縱火罪。11月11日，他又因涉嫌七級非法持有管制藥物面臨指控；11月16日案件涉及輕竊及五級非法持有贓物。

此外，另一宗案發日期為9月28日的案件，法官曾於10月21日對被告發出拘捕令(Bench Warrant)。紀錄顯示，該拘捕令於11月13日執行，被告隨後在非金錢條件下獲釋，距離本次命案發生僅一周。弗洛倫蒂諾對此前所有罪名表示不認罪。

據多位知情人士，兩名受害者均為華人，66歲男子與女死者並非親屬，但住在同一單位，疑似屬分租安排。知情人初步指，女子在返家時疑遭人尾隨入屋後遇害，男子則在稍後返家時發現異狀。警方仍未能聯絡上女死者家屬。

有知情人士表示，弗洛倫蒂諾疑有精神健康問題。另一名知情人士則指，他在案發當天早些時候還涉及兩宗搶劫。

案發後，警方迅速封鎖加薩林街及周邊道路，大批警車陸續抵達。市警緊急勤務小組(ESU)出動多輛專用車輛，警員身穿戰術裝備，持衝鋒槍、防護盾牌及破門工具進入建築搜索。現場有圍觀民眾拍攝到，多名警員沿建築外牆的防火逃生梯向上攀爬，搜索範圍亦延伸至屋頂。當日下午4時過後，兩架直升機在案發地點上空低空盤旋協助搜索。直升機發出的巨大聲響，曾令鄰近且林綠廈(Chatham Green)及周邊住宅區的居民感到不安。

事件亦波及案發建築對面的華埠第一小學(P.S. 001)，校方在事發後實施全面封鎖，延遲放學。多位家長向本報表示，下午4時前接獲學校通知，稱放學時間將延遲，但未說明原因。不少家長抵達後才得知附近發生警情，在校外焦急等待，擔心子女安全。直至下午5時30分，校方在安保人員監督下開放學校後門，讓家長進入接走孩子。

緊鄰案發地點的華埠第一小學因警情延遲放學，大批家長在校外焦急等候，直至下午5時30分左右才獲准接走子女。(記者劉梓祁╱攝影)