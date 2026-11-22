州公共服務委員會(PSC)近日批准國家電網公司(National Grid)的天然氣費率凍漲方案，讓紐約市及長島約190萬名用戶的現行輸送基本費率維持至2028年3月底。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州批准國家電網天然氣基本費率凍漲至2028年，但2028年起仍可能透過附加費向190萬戶用戶追收遞延成本。

州公共服務委員會(PSC)近日批准國家電網公司(National Grid)的天然氣 費率凍漲方案，讓紐約市 及長島約190萬名用戶的現行輸送基本費率，維持至2028年3月底。不過，公司仍可將期間部分基建與其他支出延後向用戶收回；監管文件預估，2028年開徵的附加費，將使典型住宅供暖用戶每年多付約53至59元，未來另行批准的漲價還可能疊加其上。

這次凍漲是把現行費率延長一年，新增期間為2027年4月1日(周四)至2028年3月31日(周五)。國家電網在紐約市內的服務範圍包括布碌崙 (布魯克林)、史泰登島及皇后區部分地區、以及長島等地。凍結限於輸送基本費率，居民帳單仍會受天然氣採購成本與用量等因素影響。

皇后區方面，這次凍漲適用於艾姆赫斯特(Elmhurst)、木邊(Woodside)、雷哥公園(Rego Park)、森林小丘(Forest Hills)等地的國家電網天然氣用戶。法拉盛、貝賽(Bayside)的天然氣輸送服務則由聯合愛迪生公司(Con Edison)提供，不在本次方案範圍內。居民可查看天然氣帳單所列的輸送公司，確認自己是否適用。

核准令訂明，附加費將於2028年5月1日(周一)起實施。按目前估算，市內典型住宅供暖用戶每月多付約4.44元，長島同類用戶約4.90元；實際金額仍取決於用量及服務類別。附加費每年收取總額，上限為各公司前一年實際營業收入的2.5%，並將持續至相關遞延費用收回為止，尚未收回的餘額也會計入資金成本。

國家電網紐約業務總裁巴奈特(Matt Barnett)表示，方案將為逾190萬名用戶提供「即時且實質的財務紓解，延續至2028年」。但用戶權益團體質疑，公司藉凍漲之名，把成本留待日後轉嫁，卻未經通常加價案的完整審查。

環保法律組織「地球正義」(Earthjustice)資深律師艾登(Hillary Aidun)表示，委員會要求民眾相信，公司動用用戶金錢的投資已有充分理由。「公眾有權參與、提問、聘請專家，爭取對用戶最有利的結果，但我們在這裡被剝奪了這個程序。」她說。