詐騙集團冒用聯邦貿易委員會名義，向受害長者提供偽造的資金保管證明，謊稱其交出的現金及黃金已存入聯邦政府安全帳戶，以騙取信任。(取自聯邦起訴文件)

AI摘要 文章摘要整理： 史泰登島華裔男子江景彬因主導跨國長者詐騙集團，被判20年徒刑；詐團以假警告與冒充官員手法騙走全美逾330名長者約1億4700萬元，並將贓款轉為加密貨幣匯往海外。

史泰登島 華裔男子江景彬(Jingbin Jiang, 音譯)因主導跨國長者詐騙 網絡，20日在曼哈頓聯邦法院被判入獄20年。檢方指出，該集團利用假電腦警告、冒充政府機構等手法，騙取全美逾330名長者至少約1億4700萬元，並將取得的黃金與現金轉換為加密貨幣 匯往海外。

根據紐約南區聯邦檢察官辦公室，現年38歲的江景彬，已於今年4月認罪。聯邦法官維斯科西爾(Mary Kay Vyskocil)除判處240個月監禁，亦裁定他出獄後接受三年監督釋放，賠償受害者1億4818萬2727元47分、沒收犯罪所得1016萬2729元，另罰5萬元。

檢方指出，詐騙活動至少自2023年持續至2025年7月，受害者遍及紐約、新澤西、加州、德州等全國多州。受害者首先在電腦上看到自稱科技公司、銀行或政府機構的彈出警告，要求撥打指定電話；接線人員則謊稱電腦感染病毒、銀行帳戶遭入侵，甚至指電腦被用於下載兒童性虐待影像，藉此製造恐慌。

隨後，騙徒以避免被捕或保護積蓄為由，指示長者從銀行提取大筆現金，或購買金條。有受害者被告知，資產會由聯邦貿易委員會(FTC)代為保管，還收到印有假聯邦政府抬頭及官員簽名的通知，誤以為款項將轉入安全帳戶，日後可以取回。

集團再派「收款員」到受害者住處或約定地點取走現金與黃金，有時提供假姓名、服裝描述甚至接頭密碼，以博取信任。其他受害者則被要求直接購買加密貨幣或禮品卡。檢方指，這些財物實際被集團侵吞，並未存入任何安全帳戶，部分長者更在察覺受騙前多次付款。

江景彬在中國一家用於詐騙的公司持有股份，並與印度電話中心合作，由當地職員向受害者發出詐騙指令。他負責指揮下線，包括同案被告劉蘇建(Su Jian Liu, 音譯)，由劉管理多名收款員，將各州收得的財物運回紐約。江本人還曾把大批黃金帶到曼哈頓鑽石區，出售予珠寶商換取加密貨幣，再轉往中國及印度。