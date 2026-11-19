布碌崙一處工地旁邊一棟3層樓建築物11日下午倒塌，造成至少8人喪命。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙公寓倒塌釀8死後，市府追查毗鄰工地挖掘、雨水許可與設計責任，租客指早有裂縫通報未處理，房東和建商均面臨調查與訴訟。

布碌崙(布魯克林)弗萊布許(Flatbush)一棟三層公寓11日倒塌，造成包括兩名兒童在內的八人罹難。事故後，除市長曼達尼 (Zohran Mamdani)下令市樓宇局(DOB)緊急稽查涉事建商在全市約160個工地外，倒塌大樓一名租客 亦控告房東及多家建商，指他10月就通報裂縫，卻未獲處理。

此外，本報調閱毗鄰工地貝德福德大道2625號(2625 Bedford Ave.)的市府文件發現，業主自報的九層新樓工程已達須向市環保局 (DEP)申領雨水施工許可的門檻，業主方卻在環保局核准前，僅以一份責任自負聲明向樓宇局(DOB)申請建築許可。

弗萊布許大道1321號的住宅樓11日下午約4時坍落至毗鄰工地，並扯落另一棟相鄰公寓的外牆，罹難者年齡最小9歲、最大31歲。事發時，該工地正進行挖掘。樓宇局、市調查局(DOI)及布碌崙地區檢察官辦公室目前正調查挖掘是否超出核准範圍，以及是否在未妥善支撐鄰房下移除過多土方。

公開文件顯示，市府於2025年核准該地興建三層公寓，但開發商今年9月另提出共九層、一樓設超市的新方案，導致所需的挖掘大幅加深。事故發生前，該變更動議尚未獲批。樓宇局現已下令回填部分土方，從事故位置對面的北側開始，倒塌所在的南側暫不處理。

雨水許可 業主簽責任自負

依2019年生效的「紐約市行政法典」第24-551條，土方擾動達2萬平方呎以上，或新增不透水地面達5000平方呎以上的開發項目，須先取得環保局雨水施工許可，才可動工。樓宇局線上系統(DOB NOW)顯示，2625號「九層加地下室綜合用途大樓」申請(編號B01330433)在「土方擾動」一欄勾選「是」，並註明挖掘深度超過12呎。業主欄登記為W6 Facility X. LLC的Robert Fischman，申請人為建築師林正誼(Cheng-Yi Lin，音譯)。

同一地址的申請文件中，還有一份Faigy Fischman今年5月26日以業主身分與樓宇局簽署的「免責及賠償協議」(Hold Harmless Agreement)，承諾因建築許可及施工衍生的一切索賠、訴訟及判決，均由業主方賠償樓宇局並負擔律師費；協議並載明，「若環保局不核准相關許可」，業主將自費恢復物業原狀。市樓宇局並未回覆置評請求。

設計不良 建商前科累累

該工地挖掘支撐的設計由LMW Engineering工程師王傑明(Jieming Wang，音譯)負責。其設計方案經市府核准，擬在工地四周設置鋼製斜撐，但唯獨倒塌位置沒有，也未設托底加固。受聘監督挖掘的特別檢查員MD Ariful Islam，事故翌日即申請退出項目。兩人均未回應置評。分析顯示，樓宇局已查訪四個區至少24處與兩人有關的工地，其中至少17處由王傑明擔任結構或挖掘設計工程師。

負責拆除的N Tech Design今年3月曾因無許可施工、無視停工令被罰一萬元；負責挖掘的Elite Concrete則在布朗士另一工地，被州公共服務委員會認定挖斷天然氣主管。市長曼達尼已下令稽查涉事建商在全市約160個工地，至少24處已被查訪、五處遭勒令停工。

提告索賠 租客曾報裂縫

倒塌大樓租客、音樂人Dengane Omari Jack於16日入稟布碌崙州高等法院，控告房東Olufemi Falade、Fischman相關公司及多家建商，指他10月就拍下入口裂縫並通報，房東卻稱「不是房東的錯」。市房屋保護和發展局(HPD)倒塌前已記錄該樓98項違規。Falade未回應置評。

調閱市財政局產權紀錄可見，Fischman以Coyle Properties LLC授權簽署人身分，於2024年5月23日將Coyle街2114號及2134號兩幅地塊，以約2437萬元售予Slate Property Group旗下公司，買賣合約於2022年12月簽訂；6月7日，他即以399萬元全款購入2625號開發用地。Coyle街地塊後來涉及遊民所開發，至今工程仍懸而未決。對此，Fischman亦未回應置評請求。